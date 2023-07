O Ministério da Previdência Social está prestes a assinar uma medida provisória (MP) que restabelecerá o pagamento de bônus de produtividade para os servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

INSS: retorno do programa de produtividade deve ser confirmado em breve

Segundo o ministro Carlos Lupi, a expectativa é de que o presidente assine o documento ainda esta semana. Desse modo, a implementação dessa medida tem como objetivo principal acelerar a análise de pedidos de benefícios, visando reduzir a fila de espera. Em resumo, até o final de junho, havia aproximadamente 1,8 milhão de solicitações relacionadas a benefícios que estão pendentes de perícia médica e análise administrativa.

Transparência e informação

Com o intuito de aumentar a transparência e informar os cidadãos sobre o andamento dos processos no INSS, o Ministério da Previdência Social lançou recentemente o Portal da Transparência Previdenciária.

Agora, qualquer pessoa pode acessar o site e verificar o tamanho e o perfil da fila de espera. Assim, até o último mês, 36% dos pedidos estavam dentro do prazo estabelecido de até 45 dias, segundo informa a Agência Brasil.

Desse modo, o ministro ressaltou que a informatização e as parcerias com outros ministérios e órgãos públicos são estratégias essenciais para otimizar a produtividade do INSS.

Além disso, foram estabelecidos convênios com o Ministério da Agricultura e Pecuária. Assim, a fim de atender aos trabalhadores rurais, e com o Ministério da Saúde e o Sistema Único de Saúde (SUS), para viabilizar a análise de benefícios por telemedicina e digitalização de atestados médicos.



Você também pode gostar:

Além disso, um acordo também está sendo firmado entre a Marinha e o Ministério da Previdência Social. Desse modo, tal acordo deve servir para o compartilhamento de informações sobre pescadores artesanais habilitados a receber o Seguro Defeso. Já que esse programa é uma espécie de seguro-desemprego concedido aos pescadores durante o período de pesca proibida.

Investimento em aposentados e pensionistas

Considerando que o país conta com aproximadamente 39 milhões de segurados, o ministro enfatizou a importância dos gastos públicos com aposentados e pensionistas. Desse modo, ele argumenta que aqueles que consideram essas despesas como um fardo não entendem que se trata de um investimento.

Já que os benefícios da Previdência Social sustentam 60% dos municípios brasileiros. Desse modo, resultando em um pagamento total de R$ 60 bilhões apenas neste mês.

Outras medidas já foram adotadas para a diminuição da fila

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tem adotado várias medidas para diminuir a fila de espera e agilizar os processos de análise e concessão de benefícios. O INSS tem realizado concursos públicos para aumentar o quadro de servidores, visando fortalecer as equipes responsáveis pela análise dos pedidos e pela concessão de benefícios. Já que com mais pessoal disponível, espera-se que os processos sejam agilizados.

Além disso, o INSS tem investido na digitalização de documentos e processos, buscando reduzir a burocracia e o tempo de análise. Desse modo, isso inclui a utilização de sistemas eletrônicos para a solicitação de benefícios e o envio de documentos, tornando o processo mais rápido e eficiente.

Acordos de cooperação, revisões e mutirões

O INSS tem firmado parcerias com órgãos públicos, como a Dataprev, para aperfeiçoar os sistemas de concessão de benefícios. Essa cooperação visa melhorar a troca de informações e agilizar os processos de análise.

Além disso, o INSS tem revisado seus processos internos de análise e concessão de benefícios, buscando identificar gargalos e pontos de melhoria. Dessa maneira, essa revisão tem como objetivo tornar os procedimentos mais eficientes, reduzindo o tempo de espera. Por fim, o INSS tem realizado mutirões de análise de benefícios, nos quais servidores são mobilizados para analisar e conceder um grande número de processos em um curto período de tempo.