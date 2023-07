Revele o Poder do seu Cérebro com 7 Desafios

Antes de tudo, os exercícios de raciocínio são verdadeiramente fascinantes ferramentas para estimular o pensamento e aprimorar habilidades lógicas. Está preparado para embarcar neste emocionante desafio? Então, selecionamos cuidadosamente para você, 7 questões intrigantes.

Vale salientar que as soluções encontram-se ao final deste texto. Contudo, não ceda à tentação de espiar as respostas! Tente solucionar os enigmas antes de conferi-las.

Exercícios de Raciocínio

1. Pois bem, imagine a seguinte situação intrigante: quatro suspeitos de um crime são interrogados e apresentam suas versões:

Primeiramente, João faz uma acusação veemente: “Sem dúvida, Carlos é o responsável!”

Em seguida, Pedro se defende insistentemente: “Certamente, eu não sou o culpado.”

Por outro lado, Carlos acusa: “Está claro que Paulo é o criminoso.”

Por fim, Paulo alega: “Obviamente, Carlos não está falando a verdade.”

Sabendo que apenas um deles mente, quem é o verdadeiro criminoso? a) João b) Pedro c) Carlos d) Paulo

2. Dado como verdadeiro o seguinte enunciado: “Todos os alunos de Fulano passaram no concurso.” Então, qual das alternativas é obrigatoriamente verdadeira?

a) Fulano foi reprovado no concurso.

b) Se Roberto não é aluno de Fulano, então ele foi reprovado.

c) Fulano passou no concurso.

d) Se Carlos não passou, então ele não é aluno de Fulano.

e) Se Elvis passou, então ele é aluno de Fulano.



3. Maria é mãe de quatro filhos: Francisco, Paulo, Raimundo e Sebastião. Sobre eles, sabemos que:

I. Sebastião é mais velho que Raimundo. II. Francisco é mais novo que Paulo. III. Paulo é mais velho que Raimundo.

Portanto, qual das afirmações é certamente verdadeira?

a) Paulo é o mais velho. b) Raimundo é o mais novo. c) Francisco é o mais novo. d) Raimundo não é o mais novo. e) Sebastião não é o mais novo.

Mais desafios

4. Alice, Bruno, Carlos e Denise formam uma fila, em uma ordem não especificada. João, que está observando, faz duas afirmações:

“Bruno e Carlos estão em posições seguidas na fila, e Alice está entre eles.”

Porém, as duas afirmações de João são falsas. Sabe-se que Bruno é o terceiro da fila. Quem está em segundo na fila?

a) Alice. b) Bruno. c) Carlos. d) Denise. e) João.

5. Pense na seguinte afirmação: “Se hoje é sábado, então amanhã não trabalharei.” Qual é a negação correta dessa declaração?

a) Hoje é sábado e amanhã trabalharei.

b) Hoje não é sábado e amanhã trabalharei.

c) Hoje não é sábado ou amanhã trabalharei.

d) Se hoje não é sábado, então amanhã trabalharei.

e) Se hoje não é sábado, então amanhã não trabalharei.

Exercícios de Raciocínio – Nível Hard

6. Em um prédio de quatro andares, vivem quatro meninas: Joana, Yara, Kelly e Bete, em diferentes andares. Cada uma delas possui um animal de estimação diferente: gato, cachorro, passarinho e tartaruga, não necessariamente nessa ordem. Bete vive reclamando do barulho do cachorro, que mora no andar acima do dela. Joana, que não mora no último andar, vive um andar acima de Kelly, que possui um passarinho e não mora no segundo andar. A menina que mora no terceiro andar possui uma tartaruga. Considerando essas informações, qual alternativa é correta?

a) Kelly não mora no térreo.

b) Bete possui um gato.

c) Joana mora no terceiro andar e tem um gato.

d) A menina que mora no térreo possui um gato.

e) Yara mora no último andar e tem um cachorro.

7. João acordou mais tarde do que o normal para o trabalho. Ele percebeu que o tempo restante até o fim do dia era exatamente a metade do tempo que já havia passado. Qual foi o horário que ele acordou?

a) 16 h

b) 12 h

c) 8 h

d) 9 h

e) 14 h

Respostas:

As respostas serão listadas a seguir. Lembre-se, é mais benéfico para seu aprendizado se tentar resolver as questões antes de conferir as respostas.

O criminoso é Pedro (b). Se Carlos não foi aprovado no concurso, então ele não é aluno de Fulano (d). Francisco é o mais novo (c). O segundo da fila é Denise (d). Hoje é sábado e amanhã trabalharei (a). Kelly não mora no térreo (a). Ele acordou às 16 h (a).

Conclusão

Indubitavelmente, resolver exercícios de raciocínio pode ser uma experiência incrivelmente recompensadora. Não apenas pelo prazer de desvendar cada enigma, mas também pela oportunidade de aprimorar nosso pensamento lógico. Por fim, a satisfação de solucionar um problema desafiador é, com toda certeza, uma recompensa em si mesma.

Esperamos que esses testes tenham desafiado sua mente e o tenham incentivado a explorar ainda mais as capacidades do seu raciocínio. Lembre-se sempre: a prática leva à perfeição. Portanto, continue exercitando sua mente e, certamente, você irá surpreender-se com seu próprio progresso. Afinal, o cérebro é como um músculo – quanto mais o usamos, mais forte ele se torna!