Rex Chapman faz comparação entre Stephen Curry e Michael Jordan

Fvermes calor de Miami estrela do basquete Rex Chapman é uma voz de autoridade quando se trata de Michael Jordan visto que a dupla desenvolveu uma forte amizade ao longo de suas carreiras, apesar de nunca terem jogado no mesmo time.

As pessoas costumam pedir rapidamente a Chapman histórias sobre a carreira dele e de Jordan, e foi isso que aconteceu recentemente no podcast de Stephen A Smith. Desta vez, sua discussão sobre Jordan estava ligada ao atual astro do basquete Stephen Curry.

Ele acha que há uma grande semelhança entre Curry e Jordane essa é a mentalidade esportiva deles ao jogar basquete.

“Mentalidade … você pode pensar que sou louco, mas Stephen Curry tem essa mentalidade. Ele é um assassino. Stephen vive para aquela merda de final de jogo. Ele quer até a última chance, ele só não é tão fisicamente imponente”, disse Chapman Estevão A.

Curry impressiona em mais do que apenas basquete

Embora Curry seja uma estrela profissional do basquete, ele mostrou recentemente que pode ajudar em mais de um esporte. Ele decidiu participar do torneio de golfe de celebridades do American Century Championship.

Ele surpreendeu os espectadores e impressionou os fãs ao conseguir fazer um buraco em um. Ele acertou um sétimo buraco par três de 152 jardas em Edgewood Tahoe.

“Isso foi selvagem”, disse Curry. “Foi um bom contato, direto no bastão, mas mesmo que você esteja pintando a bandeira e ela pareça boa, você nunca espera que ela entre. queda de energia.”

Ele derrotou o atacante da NHL, Joe Pavelski, que disse: “Você o vê pousar e simplesmente desaparece”, disse Pavelski. “Foi muito legal. Estávamos tentando chegar a Steph. Ele meio que gira e decola. Ele tem uma boa velocidade com ele.”