RFK Jr. Sugere que o COVID foi projetado para pegar leve com judeus e chineses

Ele diz que há evidências que apóiam a noção de que o COVID foi projetado para ser “etnicamente direcionado”, acrescentando que há estudos que mostram que ele atingiu certos grupos demográficos com mais força do que outros.

O cara protege um pouco as coisas dizendo que não está claro se o vírus foi propositalmente projetado para agir dessa maneira, mas parece claro que ele está tentando entreter uma teoria da conspiração aqui – e muitas pessoas chamaram seus comentários de anti-semitas e racistas. E, no entanto, RFK Jr. está se defendendo.

Ele disse que o NYP estava enganado, acrescentando: “Nunca, jamais sugeri que o vírus COVID-19 fosse direcionado para poupar judeus. Apontei com precisão – durante uma conversa não oficial – que os EUA e outros governos estão desenvolvendo etnicamente armas biológicas direcionadas e que um estudo de 2021 do vírus COVID-19 mostra que o COVID-19 parece afetar desproporcionalmente certas raças, uma vez que o local de ancoragem da clivagem furin é mais compatível com negros e caucasianos e menos compatível com chineses étnicos, finlandeses e judeus Ashkenazi. “