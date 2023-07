Rick Harrison, do Pawn Stars, prova do próprio remédio em El Salvador

Rick Harrison é um dos rostos mais familiares no programa popular ‘Estrelas do Peão’. No programa, ele e seus irmãos analisam os itens que os clientes apresentam a eles. Às vezes, o objeto tem um grande valor, embora outras vezes eles se encarreguem de desmantelar o suposto valor do mesmo. Na verdade, uma de suas falas mais conhecidas no reality show há muito se tornou um meme: “Eu não sei Rick, parece falso.”

Certamente, Rick Harrison deve ter ouvido essa mesma piada várias vezes ao longo de sua vida, mas nunca com a segurança do aeroporto envolvida. Ao chegar a El Salvador, Rick apresentou seu passaporte a um dos policiais no controle de acesso e o policial examinou o documento com atenção. O que aconteceu a seguir produziu um momento viral hilário.

“Deixe-me dar uma olhada. Eu não sei Rick, parece falso”, ele proferiu. Rick Harrison não pôde deixar de rir da situação em que se encontrava, embora o policial continuasse a piada. “Vou ter que chamar um especialista”, afirmou, também emulando uma das frases míticas de ‘The Pawn Star’. O supervisor foi ao balcão verificar se o passaporte era “cem por cento real”. Ele o fez com uma pequena lupa.

“O tipo de letra está correto, o as cores são perfeitas e a fotografia está bem impressa.Então, sim, o passaporte é 100% real”, o veterano assegurou enquanto Rick Harrison sorria pacientemente. “Já falei com o especialista. Está tudo bem, então você tem 180 dias para curtir nosso país. Bem-vindo a El Salvador”, disse. Portanto, não houve surpresas no controle alfandegário e Rick agora está curtindo suas férias.