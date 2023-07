Rick Ross está de olho na mansão Star Island de $ 37 milhões e planeja uma grande reforma

Rick Ross está pronto para expandir seu reino em breve com a compra pendente de um berço de luxo bem no centro de celebridades da isolada Star Island de Miami Beach.

Fontes com conhecimento direto da venda disseram ao TMZ Hip Hop … Rozay está sob contrato para comprar uma mansão de 6 quartos e 9 banheiros por US $ 37 milhões !!!

A casa está no mercado desde maio e ostenta 40.000 pés quadrados. ft., juntamente com amenidades reais, como uma piscina aquecida, uma cozinha de verão, uma sala de entretenimento e terraços no deck da praça por toda parte.