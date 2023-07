Ricoh Brasil OFERECE EMPREGOS por todo o país

A Ricoh Brasil, subsidiária da Ricoh Company, empresa multinacional de origem japonesa, que continua a capacitar empresas e indivíduos com serviços e tecnologias que inspiram inovação, melhoram a sustentabilidade e impulsionam o crescimento dos negócios, está com vagas abertas no nosso país. Desse modo, verifique os cargos disponíveis e respectivos locais:

Técnico de Impressoras Pleno – Bauru – SP – Suporte Técnico;

Técnico de Impressoras Jr – Rondonópolis – MT – Suporte Técnico;

Operador de Máquina Copiadora II – Sorocaba – SP – Suporte Técnico;

Técnico de Suporte PL – Barueri – SP – Suporte Técnico;

Operador de Impressoras – Extrema – MG – Suporte Técnico;

Operador (a) de Máquina Copiadora – Curitiba – PR – Telecomunicações;

Técnico de Impressoras JR – Recife – PE – Suporte Técnico;

Técnico (a) de Maquinas Copiadora JR – Joaçaba – SC – Suporte Técnico;

Técnico (a) de Impressora – Manutenção Equipamentos – Sorocaba – SP – Manutenção de Micros;

Trainee Comercial – Barueri – SP – Telecomunicações;

Técnico de Impressoras Jr – Sorocaba – SP – Suporte Técnico;

Operador de Máquina Copiadora – Vitória – ES – Informática;

Estagiário de Processos – Barueri – SP – Engenharia Computação;

Assistente Fiscal – Barueri – SP – Fiscal.

Mais sobre a Ricoh

Dando mais informações sobre a empresa, podemos destacar que, dentre as expertises no portfólio da Ricoh, estão inseridos sistemas de gestão de documentos, serviços de TI, soluções de impressão de produção, câmeras digitais e sistemas industriais.

Com sede em Tokyo, o Grupo Ricoh opera em mais de 200 países e com 12 subsidiárias na América Latina, garantindo desde o suporte comercial e técnico direto aos clientes às mais inovadoras tecnologias.

Além disso, sua atuação da Ricoh no mercado subdivide-se em duas áreas de competência específicas: Impressão & Imagem e Serviços Avançados (Advanced Services). No segmento de Serviços Avançados, a companhia entrega soluções com foco nos seguintes domínios: Mobilidade e BYOD, Segurança da Informação, Virtualização de Rede e Datacenter, Gerenciamento de Conteúdo Corporativo (ECM), Big Data & Analytics e Serviços Profissionais e Consultoria em TI.

O que fazer para entrar na empresa?

Agora que a lista de vagas já foi detalhada, a candidatura é feita de forma sossegada. Você precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Quer ficar sabendo de outras novidades referentes a empregos em solo brasileiro? Basta conferir diariamente o Notícias Concursos!