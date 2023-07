Rio+Saneamento anuncia edital para nível médio

A Rio+Saneamento, concessionária do Grupo Águas do Brasil, anuncia que estão abertas as inscrições para o processo seletivo com vagas para nível médio.

Os interessados poderão se inscrever clicando aqui até o dia 15 de julho.

Vagas Rio+Saneamento

As oportunidades são para o cargo de agente comercial (leitura) em diversos municípios do estado do Rio de Janeiro. Ao todo são 20 vagas.

Para se inscrever, o candidato precisa comprovar nível médio, além de CNH- A/B. As oportunidades serão para municípios de Seropédica, Itaguaí, Paracambi, Vassouras, Rio das Ostras, Carmo, Bom Jardim, São Fidélis e Natividade.

As atribuições do cargo do Rio+Saneamento, em sua grande maioria, são:

Além da remuneração, os aprovados no Rio+Saneamento receberão:



benefícios como assistência médica e odontológica, vale alimentação, cesta básica, vale transporte e seguro de vida

Demais atribuições Rio+Saneamento

Outras funções do cargo são:

Registrar as leituras de hidrômetros referentes ao consumo mensal de água pelos clientes, imprimir, conferir e entregar as respectivas contas, avisos e faturas aos usuários conforme os endereços estabelecidos em rotas;

Emitir e entregar faturas, cartas informativas e outros documentos aos clientes;

Apurar e registrar alterações cadastrais de clientes, irregularidades e vazamentos visando ao correto faturamento dos serviços prestados pela Empresa;

Execução do corte simples;

Sinalizar e mapear possíveis novos clientes possibilitando novos cadastros;

Registrar e reportar as eventuais ocorrências de não conformidades ao monitor de leitura, garantindo a qualidade do serviço.

Sobre a empresa Rio+Saneamento

Fundado em 1998, o Grupo Águas do Brasil é um dos principais grupos privados de saneamento básico do país, presente em 32 municípios nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.

Com 16 operações e mais de 5,1 milhões de pessoas atendidas, a companhia é 100% nacional e contribui de forma direta na universalização da cobertura dos serviços de água e esgoto.

Outros concursos Rio de Janeiro

Mais um concurso RJ ( Rio de Janeiro). Dessa vez, a prefeitura de Quatis anuncia edital com 110 vagas para todos os níveis de escolaridade.

Os interessados poderão se inscrever até as 23h59 do dia 19 de julho por meio do site do Instituto IBDO. A taxa varia a depender do cargo, sendo de:

R$50 (alfabetizado/fundamental), R$80 (médio/técnico) ou R$100 (superior).

Vagas concurso RJ

As vagas ofertadas são:

alfabetizado: coveiro (uma vaga);

nível fundamental: auxiliar de obras e serviços públicos (uma), leiturista de hidrômetro (uma), cuidador social (duas), atendente de consultório dentário (CR), inspetor de alunos (duas), motorista (uma) e operador de ETA e ETE (duas);

nível médio: assistente administrativo (11), auxiliar de educação (cinco), eletricista (uma), fiscal – diversas áreas (seis), orientador social (uma), recepcionista (uma), docente – diversas áreas (22), secretário escolar (uma);

nível médio técnico: técnico agrícola (uma), técnico em contabilidade (CR), técnico em enfermagem (duas), técnico em segurança do trabalho (uma) e técnico em química (uma);

nível superior: advogado (uma), analista de RH (uma), analista de sistemas (uma), arquiteto (uma), assistente social (uma), auditor fiscal (uma), bibliotecário (CR), biólogo (uma), cirurgião dentista (uma), contador (uma), educador físico (CR), enfermeiro (três), enfermeiro (duas), engenheiro – diversos (duas), farmacêutico (duas), fisioterapeuta (uma), fonoaudiólogo (uma), médico – diversos (17), nutricionista (uma), oficineiro (uma), professor de Educação Física (duas) e psicólogo (duas).

As cargas horárias variam a depender do cargo escolhido pelo candidato. As remunerações iniciais estão entre R$1.487,32 e R$R$ 5.012,46.

Como serão as provas do concurso RJ?

As avaliações vão acontecer em duas datas. As provas objetivas serão realizadas nos dias 27 de agosto e 3 de setembro, nos turnos da manhã e da tarde, dependendo do cargo/área escolhidos.

Serão 20 questões para nível fundamental e 40 para demais escolaridades. As disciplinas são:

Língua Portuguesa;

Legislação;

Matemática e Raciocínio Lógico;

Informática; e

Conhecimentos Gerais e/ou Específicos.

Para ser aprovado, será preciso obter 50% ou mais dos pontos previstos da prova, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos no edital.