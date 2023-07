Rob Font enfrenta Cory Sandhagen na luta principal do UFC Nashville

Cory Sandhagen ainda lutará no UFC Nashville.

Várias pessoas com conhecimento dos planos da promoção confirmaram ao MMA Fighting que Sandhagen agora enfrentará Rob Font na luta principal do card Fight Night de 5 de agosto. A luta será disputada em um peso casado de 140 libras. Parceiro de transmissão do UFC ESPN relatou primeiro a nova reserva.

Font substitui Umar Nurmagomedov, que foi forçado a se retirar de sua primeira atração principal devido a uma lesão no ombro. O nativo de Massachusetts foi escalado para enfrentar Song Yadong no retorno da promoção a Boston no UFC 292 antes de fazer a troca. Uma pessoa com conhecimento da situação confirmou ao MMA Fighting que Yadong foi forçado a se retirar da luta do dia 19 de agosto por motivos não revelados.

Em sua luta mais recente, Font se recuperou de uma derrapagem de duas lutas com um nocaute sensacional sobre Adrian Yanez no UFC 287, em abril.

Sandhagen tentará aproveitar o ímpeto de vitórias consecutivas sobre Yadong e Marlon Vera. O lutador de 31 anos está pronto para fazer sua 13ª aparição no octógono e ficar um passo mais perto de uma chance pelo título na sempre movimentada divisão de 135 libras.