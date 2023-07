Robbie Lawler ‘apenas sentiu que era hora’ de se aposentar, mas revela por que houve medo em tomar essa decisão

A luta sempre foi o foco principal de Robbie Lawler desde a adolescência, mas tudo mudou depois da noite de sábado, quando ele lutou pela última vez no UFC 290.

O ex-campeão dos meio-médios do UFC e futuro membro do Hall da Fama do UFC anunciou planos de se aposentar do MMA após sua próxima luta contra Niko Price, naquela que será sua 47ª luta em uma carreira que remonta a mais de 22 anos. Abordando a decisão de pendurar as luvas, Lawler admite que não houve uma grande epifania que levou a esse momento, mas apenas o entendimento de que ele estava pronto para ir embora.

“É apenas uma sensação que tive com o tempo”, disse Lawler durante o dia da mídia do UFC 290. “Venho fazendo isso há muito tempo, realizei muito, apenas senti que era hora.”

Considerando que lutou com lendas do UFC como Matt Hughes quando ainda estava no colégio, Lawler não conhece nada além de MMA desde que mal tinha idade para dirigir um carro. Na verdade, desde a data em que fez sua estreia profissional em 2001, Lawler competiu em todos os anos fora de 2018, o que é uma conquista notável, considerando o desgaste físico que os esportes de combate podem exigir do corpo de uma pessoa.

Não se engane, Lawler ainda adora lutar, o que tornou muito mais difícil contemplar um futuro em que ele não estaria mais se preparando para seu próximo oponente.

“Eu diria que houve medo”, disse Lawler sobre sua decisão de se aposentar. “Porque é assustadoramente desconhecido. Eu tenho treinado e competido toda a minha vida, mesmo quando eu deveria estar no ensino médio ou no ensino médio. Estou me concentrando em como melhorar no wrestling ou futebol ou o que quer que seja, lutando, quando deveria estar fazendo minha lição de casa. É onde sempre estive.”

Ele pode estar chamando de carreira no sábado, mas Lawler não vai fugir de sua rotina diária atual, que normalmente consiste em dedicar muito tempo na academia. Essa parte não vai mudar, embora curiosamente Lawler esteja animado com a chance de bater um pouco mais no corpo sem outra luta no horizonte.

“Uma coisa que eu sinto que vou tirar disso é que vou poder treinar para me divertir novamente, o que é enorme”, explicou Lawler. “Meu corpo se sente melhor quando estou treinando por diversão. Quando estou treinando para uma luta, não me sinto tão bem quanto antes e não preciso me recuperar agora.

“Na verdade, posso me torturar, o que parece estranho, mas esse é o meu objetivo: me torturar, me derrotar, e é assim que ganho força. Agora, como estou mais velho, não consigo me recuperar tão rápido. Então agora vou poder me torturar um pouco mais e me dar mais descanso.”

Mesmo que a luta no UFC 290 seja a última, Lawler promete que não vai muito longe porque ainda pretende ser uma presença fixa no MMA; ele apenas fará a maior parte de seu trabalho fora da jaula.

Lawler sempre foi um treinador e mentor para os lutadores mais jovens que cresceram com ele, e ele não tem planos de mudar isso só porque não vai mais competir.

“Definitivamente estarei por perto do esporte”, disse Lawler. “Este esporte me deu muito. A razão pela qual estou onde estou hoje e consegui durar tanto tempo é por causa de todas as pessoas que me ajudaram.

“Então, vou retribuir, todos esses pequenos detalhes que aprendi ao longo do tempo e temos uma academia muito boa no Kill Cliff FC, e apenas poder ajudar os caras a ficarem mais fortes para que possam ganhar dinheiro e competir em um nível mais alto, e é disso que eu sinto que tratam as artes marciais. Retribuindo e mostrando técnicas.”

Por ter anunciado planos de se aposentar antes de sua luta, Lawler tem sido um dos principais centros de atenção no UFC 290, com uma série de atletas parabenizando-o por uma carreira incrível e muitas vezes citando seus momentos favoritos de sua carreira.

Lawler nunca foi de aceitar elogios, mas está tentando ser mais gentil, especialmente porque, no fundo, ele realmente aprecia as palavras gentis.

“Na verdade, tento não me concentrar nisso”, disse Lawler. “É uma daquelas coisas em que criei essa lacuna entre outras pessoas me dando elogios e elogios porque você não pode passar a vida tentando buscar elogios de outras pessoas. Estou tentando buscar elogios de mim mesmo, na verdade. Ser capaz de aceitar isso [from] pessoas, e eu dizendo, ‘Oh, obrigado, eu aprecio isso’, é definitivamente algo que eu nunca me permiti me envolver.

“Eu não entrei neste esporte para elogios e exageros e esse tipo de coisa. Só estou tentando ser o melhor que posso. Então talvez eu precise descobrir uma maneira de deixar as pessoas me apreciarem.”

Estoico por natureza, Lawler raramente deixou suas emoções transparecerem antes, durante ou mesmo depois de suas lutas – a menos que ele tenha soltado um grito gutural como o que ele soltou após derrotar Rory MacDonald em sua luta no Hall da Fama do UFC em 2015 – mas é possível isso pode mudar muito em breve.

Lawler fará o possível para lutar contra esses sentimentos, mas pode ser impossível, dada a recepção que ele provavelmente receberá no sábado.

“Acho que poderia [get emotional], e surgiu, mas tento não porque é muito ”, disse Lawler. “Eu estou enlouquecendo fazendo isso há muito tempo.”