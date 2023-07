Robbie Lawler responde a Conor McGregor e promete que vai se aposentar dos esportes de combate

Robbie Lawler pode ter produzido talvez a melhor aposentadoria da história do MMA quando seu nocaute de 38 segundos sobre Niko Price no UFC 290 foi seguido por um vídeo tributo que trouxe lágrimas aos olhos.

Raramente os veteranos têm a chance de vencer, muito menos uma performance marcante como essa. Mas Lawler saiu como começou há mais de 20 anos, dando tudo o que tinha para finalizar o adversário.

Apesar de Lawler ter anunciado preventivamente sua aposentadoria, o astro do UFC Conor McGregor ainda concordou com um comentário afirmando que Lawler estaria “de volta no final do ano”.

Embora as aposentadorias no MMA sejam notoriamente curtas, Lawler não pôde deixar de rir da mensagem de McGregor para ele.

“Por que, Conor quer lutar?” Lawler disse com um sorriso. “É uma luta grande, mas não, não estou pensando muito nessas coisas.

“Eu me senti bem hoje, é isso. Mas se eu me sentisse bem por sete semanas inteiras, esse tipo de coisa, e a luta durasse apenas um certo tempo. Nunca se sabe mas me sinto bem com tudo que conquistei. Esta é definitivamente uma boa maneira de sair.”

Claro, é difícil esquecer um vídeo viral de sete anos atrás, quando Lawler foi questionado sobre lutar contra McGregor logo depois que ele perdeu por mata-leão para Nate Diaz no UFC 196. Lawler explicou que não teria sido uma grande luta, porque se ele machucasse McGregor nos pés como Diaz fez, ele não teria levado o pescoço.

O repórter então perguntou, o que você teria levado?

Sem piscar, Lawler respondeu: “Sua alma”.

O momento arrepiante nunca levou a um confronto, e parece que Lawler mudou completamente – não importa o que McGregor possa dizer.

“Ele está apenas tentando me encher de gasolina, tenho certeza”, disse Lawler. “Não estou focado em nada disso agora. Estou apenas relaxando e tentando abraçar este momento.”

Talvez o timing de McGregor estivesse errado, mas ele não está exatamente errado quando se trata de lutadores se aposentarem e depois mudarem de ideia, meses, semanas ou às vezes até dias depois.

Há também muitas outras opções para Lawler, como lutas sem luvas, onde muitos veteranos do UFC ganharam contracheques pesados ​​trabalhando em promoções como o BKFC.

Por mais que isso seja uma possibilidade para outros atletas, Lawler garante que já parou de competir em esportes de combate, com ou sem as luvas.

“Não, estou apenas treinando e saindo – acabei de me aposentar”, disse Lawler. “Vou estar sempre malhando. Vou estar sempre em forma. vou fazer dieta. Isso é apenas quem eu sou, o que gosto de fazer e o que me interessa.

“Mas vou treinar e retribuir aos outros, e os caras que querem competir em alto nível, vou tentar ajudá-los a fazer isso.”

Mesmo com a finalização rápida, Lawler explicou por que não vai mudar de ideia sobre lutar novamente.

“O que torna essa aposentadoria muito fácil para mim é porque este é o primeiro dia em que realmente me sinto bem durante todo o acampamento”, disse ele. “Mas isso é realmente o que você quer, você tenta descobrir como ser realmente bom em um dia no seu melhor. Consegui fazer isso hoje.”

Considerando tudo, também seria difícil imaginar um final melhor para a carreira de Lawler do que como ele saiu no sábado. Ele estava compreensivelmente dominado pela emoção enquanto assistia aos destaques de toda a sua carreira.

“É uma honra e um prazer ver isso”, disse Lawler. “Quero dizer, o UFC e o Dana fizeram um ótimo trabalho em me homenagear. Os fãs fizeram um ótimo trabalho honrando a mim e minha carreira, e tudo o que dei a este esporte.

“Estou feliz que todos estão abraçando o que eu tentei fazer, e sempre vou lá e tento nocautear e lutar. Eu sempre gostei. Apenas uma longa e louca carreira, e sempre amei o MMA, e acho que é por isso que consegui fazer isso por tanto tempo.”