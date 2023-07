Robert De Niro Neto Leandro De Niro Rodriguez morre aos 19 anos

“Meu lindo e doce anjo. Eu te amei além das palavras ou descrição desde o momento em que te senti em minha barriga. Você tem sido minha alegria, meu coração e tudo o que sempre foi puro e real em minha vida. Eu gostaria de estar com você certo agora. Eu gostaria de estar com você. Não sei como viver sem você, mas vou tentar continuar e espalhar o amor e a luz que você tanto me fez sentir ao ser sua mãe. Você foi tão profundamente amado e apreciado e desejo que apenas o amor pudesse salvá-lo 😞Descanse em paz e no paraíso eterno, meu querido menino.”