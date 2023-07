Robert Kraft admitiu que Tom Brady disse sim ao convite de retorno dos Patriots imediatamente

Robert Kraft é fã de Tom Brady e seu vínculo vai além do campo e da franquia. Kraft mencionou que Brady não pensou duas vezes em aceitar o convite para retornar à abertura da temporada do Pat’s contra o Philadelphia em 10 de setembro.

Kraft falou com o Post e mencionou que “Sempre soubemos que ele era um patriota de coração e o queríamos de volta aqui – e queremos que nossos fãs possam reconhecer tudo o que ele fez por nós e o quão especial ele é,”.

Robert Kraft afirma que disse ‘sim’ imediatamente

Tom Brady está abraçando o novo capítulo em sua vidaLAPRESSE

Ele elaborou “Quando eu fiz a oferta, ele aceitou na hora… E, quer dizer, a procura por ingressos para esse jogo é inacreditável, então estamos ansiosos para homenageá-lo..”

O dono do patriota também mencionou que Brady faz parte de sua vida, pois esteve no New England por mais de 20 anos. “Tom tem sido uma parte tão especial da minha vida nos últimos [23 or 24 years] – 20 anos com a gente e, sabe, vê-lo crescer desde um jovem recém-saído da faculdade e evoluir em relacionamentos onde teve três filhos”.

Bradly se aposentou após a temporada 2019-2020 para mais tarde sair da aposentadoria para se juntar ao Tampa Bay Buccaneers “Infelizmente, após 20 anos de serviço ao time, ele teve que sair.” Disse Kraft.

Kraft diz que teve sorte em tê-lo nos Patriots

O empresário afirmou que tem sorte de ter Brady por um quarto da história da liga “Penso em como somos sortudos que a NFL tenha pouco mais de 100 anos e tivemos o privilégio de ter o maior jogador da história a história do jogo, jogar pelo nosso time por mais de 20% da vida da NFL. É muito especial.”

Durante a entrevista, Kraft também falou sobre o sucesso do Fanatics Merch Madness, que contou com a presença de Eli Manning, Meek Mill, Lil’ Baby, Joel Embiid, Jayson Tatum, Chris Paul, Russell Wilson, Odell Beckham Jr., Micah Parsons, DJ Khaled, Quavo, Robert Kraft, e muitos mais.