Robert Kraft contradiz Bill Belichick: Gastar dinheiro nunca será um problema, senão eu venderia os Patriots

Taqui tem havido um debate público entre Patriotas da Nova Inglaterra proprietário Robert Kraft e o técnico do time Bill Belichickcom este último alegando que os gastos foram reduzidos na franquia.

O patriotas perdeu os playoffs em duas das últimas três temporadas e Belichick afirmou que isso coincide com um aperto nos cordões à bolsa.

Robert Kraft confirma que Tom Brady fará um retorno especial aos Patriots

“O agregado de nossos gastos em 2020, nossos gastos em 202 e nossos gastos em 2022 foi o 27º na liga em gastos em dinheiro”, Belichick declarou em coletiva de imprensa.

“Em alguns anos estávamos em baixa, enquanto um ano estava em alta.

“Mas, em um período de três anos, somos um dos times que gastam menos na liga.”

Robert Kraft contradiz Bill Belichick

Parece patriotas proprietário Robert Kraft não gostou dessa afirmação de seu treinador, já que ele insistiu que ainda quer gastar muito, dentro dos limites do teto salarial, é claro.

“[Belichick] nunca veio até mim e não conseguiu tudo o que queria do ponto de vista de gastos em dinheiro, pois nunca estabelecemos limites”, Kraft contado Greg Bedardque escreve para o Boston Sports Journal.

“Gastar dinheiro nunca será o problema, eu prometo, ou vou vender o time.”

Com Kraft defendendo-se, ele está sugerindo que o dinheiro pode não ter sido gasto da maneira certa, o que por sua vez é um tiro no treinador principal, já que ele supervisiona todas as operações de futebol.