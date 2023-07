Robert Whittaker chama Dricus Du Plessis de ‘a luta mais perigosa até hoje’

Robert Whittaker já enfrentou os melhores dos melhores no UFC e espera que sua luta contra Dricus Du Plessis seja mais um encontro memorável.

Os peso-médios se enfrentam no card principal do UFC 290 neste sábado, em Las Vegas, com uma chance de cinturão em jogo. Para Whittaker, ele busca uma chance de reconquistar o título até 185 libras que perdeu para Israel Adesanya há quatro anos.

Uma vitória sobre Du Plessis pode levar Whittaker a uma terceira luta contra Adesanya, mas ele não está deixando de lado o ex-campeão do KSW, apesar de ser um confortável favorito nas apostas.

“Ele é a luta mais perigosa até hoje”, disse Whittaker no UFC 290 media day. “Isso é porque ele é o que não está escrito. Tudo em retrospectiva é fácil, mas ele é o desconhecido. Eu entendo os perigos que ele apresenta porque não só ele é completo e um atleta, fisicamente ele é um cara grande, ele não é um cara pequeno. Ele não tem nada a perder, todos já o lavaram.

“Ele é o azarão nessa luta e me diga algo mais perigoso do que um homem sem nada a perder, tudo a ganhar. E para mostrar respeito pelo nível de perigo que ele trouxe, treinei como um louco nas últimas 14 semanas e que vença o melhor. Ele vai ter a melhor versão de mim no fim de semana.”

Em cinco lutas no UFC, Du Plessis ainda não experimentou a derrota. Ele derrotou quatro de seus oponentes durante esse período, incluindo os contendores Derek Brunson e Darren Till. De acordo com Du Plessis e sua equipe, os fãs ainda não viram o melhor do destaque sul-africano, já que ele recentemente passou por uma cirurgia nasal para tratar de um problema respiratório.

Whittaker não tinha certeza do que fazer com essa notícia inicialmente, mas esperava a melhor versão de Du Plessis desde que a luta foi marcada.

“Eu ri no começo”, disse Whittaker. “Eu ri e pensei, sim, tanto faz. Aí fiquei com o nariz entupido e fui treinar e foi cansativo! Então talvez haja alguma verdade nisso.

“Independentemente disso, não treinei nas últimas 14 semanas para uma rodada, não treinei para não esperar que ele saísse como um cavalo de corrida. Então não estou muito preocupado. Não espero que ele gaste, isso é apenas me preparar para o fracasso.

Solicitado a nomear a característica mais perigosa de Du Plessis, Whittaker apontou para a capacidade de Du Plessis de competir em águas profundas e sair vitorioso.

“Sua resiliência”, disse Whittaker. “Sua capacidade de não desistir. Ele é um atleta, ele é talentoso, ele tem um conjunto de habilidades muito completo, e o fato de ele não desistir é perigoso. É perigoso. Vai bater um monte de caras que fazem. Você viu isso várias vezes em suas lutas, ele esteve tão perto de perder e depois conseguiu a vitória porque ele não desiste e seus oponentes o fazem.

“Não se trata de quebrá-lo”, continuou Whittaker. “É sobre ser melhor do que ele. Vou tentar desmantelá-lo. Vou tentar criar buracos e oportunidades que possa explorar para levar a vitória.”

Parece que Whittaker está esperando uma luta difícil, uma que pode deixá-lo pior, mesmo que ele veja sua mão levantada no sábado. Idealmente, Whittaker teria uma vitória impressionante sobre Du Plessis, receberia alguma garantia da empresa de que ele é o próximo para Adesanya e estaria saudável o suficiente para competir no UFC 293 em Sydney em dois meses.

Mas Whittaker ainda não marcou essa data em seu calendário.

“Eu gostaria de lutar em Sydney”, disse Whittaker. “É uma daquelas coisas, mas meu calendário não passa do fim de semana agora. Nada importa depois do fim de semana, só preciso superar esse obstáculo primeiro.