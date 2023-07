Robert Whittaker quebra o silêncio sobre a perda de Dricus Du Plessis: ‘Este é o alerta que eu precisava’

Robert Whittaker está pronto para superar um dos resultados mais difíceis de sua carreira no MMA.

Falando na quinta-feira em seu programa no YouTube, o ex-campeão dos médios do UFC finalmente abordou sua derrota no UFC 290 para Dricus du Plessis, que viu Whittaker perder para o lutador sul-africano por nocaute técnico no segundo round em uma luta eliminatória que poderia ter lhe dado uma cobiçada terceira chance no campeão do UFC Israel Adesanya.

“Fui lá com a intenção de dar o meu melhor e dar o melhor desempenho da minha carreira, e acabei dando o pior desempenho da minha carreira”, disse Whittaker em seu O Podcast MMArcade.

“A parte mais difícil da derrota é que sei que posso fazer melhor. Eu me bati, em um sentido engraçado. Não está funcionando. E muitos outros atletas e muitos outros lutadores falarão sobre isso, falarão com você sobre isso e dirão, quando nos fizerem uma pergunta: ‘Você está com medo?’ Não, não, nunca é medo do meu adversário ou medo de levar uma surra ou medo de se machucar. É o medo de não conseguir realizar. É o medo de ir lá e não fazer o que você treinou nos últimos quatro meses, quatro horas por dia na academia, sete dias por semana – e depois ir lá e não fazer nada.

“E é aí que estou sentado nesta sala, com o que estou chateado, porque coloquei meses e meses e meses de trabalho na luta e trabalhando em coisas com meus diferentes treinadores, com meu treinador de boxe, jiu-jitsu, grappling, treinador de wrestling – e eu fui lá e não fiz absolutamente nada disso”, continuou Whittaker. “Tipo, absolutamente nada disso. O trabalho simplesmente saiu pela janela.

“Essa é a parte mais perturbadora, porque não só perdi – perder é uma parte – mas também não fiz nada em que trabalhei, e isso é decepcionante porque só tenho a culpa nisso. E isso não tira nada do Dricus, porque o Dricus, ele treinou, apareceu pronto para lutar, e lutou, apareceu. E isso é metade da luta, não é? E eu não. Eu não. É um trabalho engraçado não aparecer, cara. Deixe-me dizer-lhe.”

Whittaker, 32, de repente se vê em uma posição um tanto desconhecida.

Antes do UFC 290, Whittaker foi um perfeito 12-0 na divisão dos médios do UFC contra oponentes não chamados de Adesanya, mas 0-2 contra o campeão. Seu maior desafio foi convencer a organização e sua torcida de que merecia uma terceira luta contra Adesanya, mas quase conseguiu. Ele só precisava passar por Du Plessis.

Agora, no entanto, Whittaker provavelmente está a várias vitórias de uma disputa de título. Mas ele está optando por usar a decepção que está sentindo como um trampolim para coisas maiores.

“É o que é. Eu acredito que este foi o chute na bunda que eu precisava para realmente me levar ao próximo nível”, disse Whittaker. “Isso me ajudou a alinhar alguns dos meus objetivos, como objetivos de títulos e vencer e vencer Izzy e agora Dricus. Quero terminar minha carreira e nunca mais perder. Quero terminar minha carreira invicto a partir deste ponto.

“E eu acredito que este é o alerta de que eu precisava para realmente me libertar de certa forma, para abordar muitas das coisas das quais me livrei que não lutei na última luta, que teriam me alcançado, que me alcançaram na última luta, que eventualmente teriam de qualquer maneira. E é um monte de coisas que eu consegui ao longo da minha carreira apenas por causa da minha velocidade, habilidade atlética, instintos, olhos, todo esse tipo de jazz.

“Cara, passar 10 meses, 11 meses entre as lutas, colocando todo aquele trabalho e depois chegar ao centro do palco e não fazer nada disso foi muito, muito decepcionante para mim”, continuou Whittaker. “Realmente, realmente decepcionante para mim. Porque você vê, naquela segunda luta com Izzy, eu perdi, mas pelo menos fiz o que treinei. Então, nessa luta, eu não fiz nada e só decepcionei meus treinadores. E eu sei que eles não se sentem assim, mas eu me sinto. Eu decepcionei meus treinadores, decepcionei meus fãs e amigos. Mas não sei, esse sentimento, estou usando esse sentimento como energia, estou usando esse sentimento como um impulso, porque não quero me sentir assim de novo, cara.

“Não é assim que quero terminar minha carreira. Este não é o sentimento que eu quero experimentar novamente. E a única maneira de não se sentir assim é voltar à academia, treinar como um selvagem e voltar ao octógono mais cedo ou mais tarde. Não por culpa minha, as lutas têm sido mais distantes do que eu gostaria. Mas pretendo mudar isso.”

Whittaker disse que seu objetivo agora é lutar mais uma vez em 2023, idealmente em novembro.

Com grande parte do top 10 dos médios do UFC já marcado, ele teve a ideia de potencialmente enfrentar Roman Dolidze, que venceu quatro de suas últimas cinco lutas e perdeu uma decisão polêmica para Marvin Vettori na última luta em março passado.

Claro, ele também está aberto a outras opções.

“Ou minha revanche com Dricus”, disse Whittaker, rindo. “É o que eu faço agora, perco um cara e depois só reclamo até conseguir a revanche. Isso é coisa minha. Isso é coisa minha agora, quero uma revanche com qualquer um que me vencer.”