Rofe ABRE VAGAS para Motorista, Social Media e mais!

A Rofe, distribuidora de material de construção com 34 anos de mercado, com foco na satisfação dos clientes e na busca constante por oferecer o melhor serviço sempre, está contratando novos colaboradores no mercado. Posto isso, antes de falar mais sobre a companhia, veja os cargos abertos:

Assistente de Compras – São Luís – MA – Efetivo;

Assistente de Logística – São Luís – MA- Efetivo;

Auxiliar de Logística – São Luís – MA – Efetivo;

Auxiliar de Logística – Araguaína – TO – Efetivo;

Designer JR – São Luís – MA – Efetivo;

Designer Sênior – São Luís – MA – Efetivo;

Jovem Aprendiz – São Luís – MA – Aprendiz;

Jovem Aprendiz – Ananindeua – PA – Aprendiz;

Líder de Logística – São Luís – MA – Efetivo;

Motorista II – São Luís – MA – Efetivo;

Motorista – Araguaína – TO – Efetivo;

Operador de Videomonitoramento CFTV – São Luís – MA – Efetivo;

Representante Comercial Autônomo – São Luís – MA – Associado;

Social Media – São Luís – MA – Efetivo;

Vendedor (a) de Grandes Contas – São Luís – MA – Efetivo;

Vendedor Interno – PARÁ – Ananindeua – PA – Efetivo.

Mais sobre a Rofe

Sobre a Rofe, é interessante frisar que a empresa surgiu em abril de 1988 por Roque Alves de Oliveira e Rosana Fernandes, começando como um atacado generalista. Trabalhava com produtos de armarinho, papelaria e utilidades domésticas.

Aos poucos ganhou destaque pela atuação no ramo de material de construção. Em 1996, direcionou as atividades apenas para este setor. Hoje, está entre os 15 maiores atacadistas de material de construção do Brasil, segundo a revista Anamaco com mais de 9 mil produtos em seu portfólio.

Com décadas de história e vitórias conquistadas pelo caminho, a Rofe Distribuidora se orgulha de todos os envolvidos nessa trajetória e visualiza no futuro a possibilidade de proporcionar ainda mais satisfação, facilidade e inovações para o mercado e seus parceiros.

Ficou interessado (a)? A candidatura ocorre de forma fácil! Você só precisa acessar a página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Gostou do conteúdo?