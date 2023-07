Roger Federer será o centro das atenções em Wimbledon para um último adeus

tênis lenda Roger Federer está programado para ocupar o centro do palco na manhã de terça-feira no All England Club em Londres para ser homenageado com uma cerimônia antes do primeiro wimbledon jogo do dia entre Elena Rybakina e Shelby Rogers.

Federer, 41 anos, se aposentou em setembro passado e é oito vezes campeão de Wimbledon. Sua aposentadoria emocional foi há quase um ano no Fazendo Copa em Londres e agora retornará à cidade.

A homenagem da quadra central celebrará sua carreira no tênis profissional, que terminou oficialmente no All England Club em 2021, quando perdeu para Hubert Hurkacz nas quartas de final.

Federer é um dos maiores especialistas em quadra de grama da história do esporte. Ele conquistou 19 títulos nessa superfície: oito em Wimbledon, 10 em halle e um em Estugarda.

Aliás, há algumas semanas, Federer foi homenageado em Halle e receberá outra homenagem em outubro no Xangai Masters 1000.

Roger Federer mantém-se ocupado

Os oito troféus de Federer em Wimbledon fazem dele o vencedor de todos os tempos do torneio, mas Novak Djokovic tentará igualar o recorde este ano.

Apesar de aposentado, Federer ainda é um homem ocupado, então o presidente-executivo de Wimbledon Sally Bolton agradeceu as 20 vezes Grand Slam campeão individual.

“Teremos um momento apenas para comemorar suas conquistas e agradecer por todas as memórias”, disse ela.

Serena Williams também foi convidada, mas não poderá comparecer porque está grávida, revelou Bolton.