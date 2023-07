Roldão Atacadista tem 288 vagas de emprego pelo país

O Roldão Atacadista, uma das maiores redes atacadistas do país, acaba de anunciar a abertura de novas vagas de emprego em diversas regiões do Brasil. A empresa, que tem se destacado no segmento varejista, está em busca de profissionais qualificados e comprometidos para integrarem sua equipe. Com um vasto leque de benefícios e oportunidades de crescimento profissional, as vagas abertas contemplam diferentes áreas de atuação, proporcionando aos candidatos uma chance única de ingressar em uma empresa sólida e em constante expansão.

Roldão Atacadista abre vagas de emprego pelo país

O grupo é conhecido não só pela excelência de seus produtos e serviços, mas também por ser um empregador que valoriza seus colaboradores. A empresa oferece uma série de benefícios e vantagens que visam o bem-estar e desenvolvimento de seus funcionários. Dentre os principais benefícios disponíveis, destacam-se:

Plano de saúde e odontológico.







Vale-refeição ou alimentação.







Programas de capacitação e treinamento.







Oportunidades de crescimento interno.







Ambiente de trabalho colaborativo.







Participação nos lucros e resultados (PLR).







Flexibilidade de horários em algumas áreas.







Convênios com instituições de ensino e empresas parceiras.







Programas de incentivo à qualidade de vida.

Confira abaixo algumas das vagas de emprego disponíveis no Roldão Atacadista:

Gerente de Filial – São Paulo, SP.







Analista de Compras – Rio de Janeiro, RJ.







Operador de Empilhadeira – Belo Horizonte, MG.







Auxiliar Administrativo – Salvador, BA.







Assistente de Recursos Humanos – Fortaleza, CE.







Técnico de Manutenção – Brasília, DF.







Estoquista – Curitiba, PR.







Caixa – Goiânia, GO.







Promotor de Vendas – Manaus, AM.







Conferente – Recife, PE.







Supervisor de Logística – Porto Alegre, RS.







Atendente de Loja – Florianópolis, SC.







Vendedor Externo – Cuiabá, MT.







Auxiliar de Limpeza – Campo Grande, MS.

Como se candidatar

Os interessados em fazer parte da equipe do Roldão Atacadista podem se candidatar a uma das vagas através do site oficial da empresa, na página de carreiras. No portal, os candidatos podem encontrar informações detalhadas sobre cada oportunidade disponível, requisitos, responsabilidades e benefícios. O processo de candidatura é feito de forma simples e rápida, bastando que o interessado preencha o formulário online e envie seu currículo.

É importante ressaltar que todas as vagas também estarão disponíveis no portal 123empregos, um dos principais sites de busca de emprego do país. Os candidatos podem acessar o portal, procurar pela vaga desejada utilizando o filtro “Roldão Atacadista” e realizar a candidatura diretamente pelo site.

Sobre o Roldão Atacadista

Fundado em 2000, o Roldão Atacadista possui uma história de sucesso no setor varejista e atacadista. Com matriz em São Bernardo do Campo, São Paulo, a empresa conta atualmente com dezenas de filiais espalhadas por diferentes estados do Brasil. Sua missão é oferecer aos clientes produtos de qualidade com preços competitivos, além de proporcionar um atendimento diferenciado e eficiente.



A valorização de seus colaboradores é um dos pilares da empresa, que busca constantemente criar um ambiente de trabalho saudável e motivador. Com uma gestão focada no crescimento sustentável, o grupo se destaca como um dos melhores lugares para se trabalhar no setor supermercadista.

