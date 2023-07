Roldão Atacadista tem 301 vagas de emprego abertas pelo país

O Roldão Atacadista, uma das principais redes de atacado do Brasil, anunciou recentemente a abertura de diversas vagas de emprego em várias regiões do país. Com um crescimento constante e uma expansão contínua, a empresa busca profissionais qualificados e comprometidos para integrar sua equipe.

Roldão Atacadista abre vagas de emprego pelo país

O grupo é conhecido por oferecer excelentes benefícios aos seus colaboradores, além de oportunidades de crescimento profissional. Entre os benefícios disponíveis, destacam-se:

Salário competitivo;







Plano de saúde;







Vale-refeição;







Vale-transporte;







Descontos em produtos da loja;







Programa de incentivo à educação;







Programa de reconhecimento por tempo de serviço.

No momento, a empresa está divulgando vagas de emprego abertas em diferentes áreas e localidades do país. Confira algumas das oportunidades disponíveis:

Assistente de Logística – São Paulo/SP







Operador de Caixa – Rio de Janeiro/RJ







Auxiliar de Depósito – Belo Horizonte/MG







Analista de Recursos Humanos – Curitiba/PR







Vendedor Externo – Porto Alegre/RS







Gerente de Loja – Fortaleza/CE







Promotor de Vendas – Salvador/BA







Estagiário de Marketing – Brasília/DF







Fiscal de Prevenção de Perdas – Recife/PE







Coordenador de Operações – Manaus/AM







Analista Financeiro – Goiânia/GO







Auxiliar de Limpeza – Campinas/SP







Técnico em Manutenção – Florianópolis/SC







Estoquista – Cuiabá/MT

Como se candidatar

Para se candidatar às vagas disponíveis, os interessados devem acessar o portal 123empregos e buscar pela empresa Roldão Atacadista. No site, é possível visualizar todas as oportunidades abertas e enviar o currículo diretamente por meio do portal.

Sobre a empresa

Fundado em 2000, o grupo é uma empresa brasileira que se destaca no segmento atacadista, oferecendo uma ampla variedade de produtos de qualidade a preços competitivos. Com mais de 50 lojas espalhadas por diferentes estados do país, a empresa tem como missão atender às necessidades de seus clientes, sejam eles pequenos, médios ou grandes comerciantes.

Além disso, o Roldão Atacadista tem um compromisso social com as comunidades onde está presente. A empresa investe em ações de responsabilidade social, apoia projetos educacionais e promove a inclusão social por meio de programas de emprego e capacitação profissional.

Quer saber tudo sobre os empregos divulgados ao longo da semana? Atualize-se com o Notícias Concursos e receba em primeira mão as principais oportunidades do dia disponíveis em grandes empresas do país.