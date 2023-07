Ron Perlman ameaça executivo de estúdio de Hollywood em vídeo sobre greve de roteiristas

Reproduzir conteúdo de vídeo





Ron Perlman está super chateado com o executivo do estúdio que quer sangrar escritores marcantes antes de vir para a mesa para acabar com uma das duas greves de Hollywood … tanto que ele está fazendo ameaças.

A estrela de “Hellboy” não mediu palavras em um discurso de mídia social excluído na sexta-feira, fazendo algumas ameaças ameaçadoras ao executivo anônimo do estúdio, que foi citado como tendo dito que os estúdios estão propositalmente atrasando as negociações com o Writers Guild of America “até que os membros do sindicato comecem a perder seus apartamentos e perdendo suas casas”.

No vídeo, um Ron furioso diz … “Ouça, filho da puta, há muitas maneiras de perder sua casa. Algumas são financeiras, outras são karma e outras são apenas descobrindo quem diabos disse isso – e nós sabemos quem disse isso – e onde ele mora.”

Ron continua … “Existem muitas maneiras de perder sua casa. Você deseja isso para as pessoas, deseja que as famílias morram de fome, enquanto ganha $ 27 milhões por ano para não criar nada? Tenha cuidado, Filho da puta. Tenha muito cuidado, porque esse é o tipo de merda que mexe com a merda.

O discurso retórico vem em resposta a um artigo do Deadline desta semana que cita executivos anônimos do estúdio, revelando que seu plano de greve é ​​deixar os escritores caírem em apuros para forçar um acordo favorável ao estúdio.



