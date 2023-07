Ronaldo critica a MLS um dia após a introdução de Messi: ‘Liga saudita é melhor’

eudeixe-o para Cristiano Ronaldo trazer o Inter Miami festa abaixo de um entalhe.

na noite seguinte Lionel Messi foi revelado como Liga principal de futebolassinatura da marquise, ronaldo descartou publicamente a qualidade do campeonato e reforçou seu compromisso em tornar o Arábia Pro League uma das melhores competições do mundo.

Apesar do afluxo de estrelas, a Arábia Saudita está se atualizando

saudita clubes gastaram quantias impressionantes neste verão em um esforço renovado para atrair jogadores famosos para o Médio Oriente. Além ronaldo — quem entrou Al-Nasr em janeiro – a liga conseguiu recrutar bola de Ouro ganhador Karim Benzemaque se juntou Al-Ittihad em junho.

Companheiro internacional de Ronaldo ruben neves assinado para Al-Hilal apesar das ligações com FC Barcelonaenquanto N’Golo Kante – O melhor de N’Golo Kante Juntou se, se juntou Benzema em Al-Ittihad. Além disso, Liverpool meio-campistas Fabinho e Jordan Henderson também estão perto de selar mudanças para o país.

No entanto, Arábia Saudita ainda não atraiu muitos jogadores de idade avançada para deixar o conforto da Europa. E enquanto Cristianoa presença de de fato trouxe maior interesse para a liga, Al-Nasr5-0 derrota na pré-temporada para vigo celtaO time B do Barcelona na segunda-feira não serve como uma grande propaganda para a qualidade de seu futebol.

Jogadores vão para a Arábia Saudita, mas Messi não

A cereja no topo do bolo para saudita executivos neste verão teria sido convincente Messi juntar-se ronaldo em elevar a liga a novos patamares. Mas Messi – que atua como embaixador do turismo no país – recusou uma oferta para ingressar Al-Hilale o jogador de 36 anos se comprometeu a fazer crescer o futebol em América do Norte.

Messi vai estrear com Inter Miami na sexta-feira em um Taça das Ligas jogo contra Cruz Azul. Partidas como essa são mais facilmente acessíveis para os fãs assistirem do que ronaldojogos de com Al-Nasr — cuja busca para ajudar os sauditas a alcançar a supremacia no futebol ainda está em seus estágios iniciais.