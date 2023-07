O prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, anunciou que o município receberá 150 novas residências por meio do programa Minha Casa, Minha Vida. A iniciativa é uma cooperação entre o governo federal, a Secretaria de Infraestrutura do Estado de Alagoas e a Prefeitura de Penedo.

Em entrevista na manhã de hoje ao programa Lance Livre da Penedo FM, Ronaldo Lopes afirmou que já solicitou um adicional de 500 casas ao programa, a fim de atender às necessidades da população penedense, especialmente aquelas exacerbadas pelas recentes inundações que afetaram a cidade.

O programa Minha Casa, Minha Vida tem como objetivo facilitar o acesso à moradia para famílias de baixa renda em todo o país, por meio de condições de financiamento favoráveis e subsídios. A reintrodução desse programa em Penedo demonstra o compromisso contínuo do prefeito Ronaldo Lopes em melhorar a vida dos cidadãos de Penedo, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade.

A reativação do Minha Casa, Minha Vida é uma medida emergencial e também de longo prazo, que visa não apenas prover abrigo temporário para as famílias desalojadas, mas também oferecer uma solução de moradia definitiva e segura.

Ronaldo Lopes ressaltou o importante papel desempenhado pela Secretaria de Infraestrutura do Estado de Alagoas, liderada por Rui Palmeira, para garantir que Penedo seja beneficiada pelo programa federal.

É importante ressaltar que o programa Minha Casa, Minha Vida foi originalmente criado durante o governo passado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e com seu recente retorno à presidência, o programa tem sido revitalizado e expandido. O anúncio do prefeito Ronaldo Lopes sobre a chegada de 150 novas casas a Penedo evidencia o compromisso do presidente Lula em promover o acesso à moradia digna em todo o país.

A Prefeitura de Penedo continuará a trabalhar com seus parceiros estaduais e federais para garantir que todos os cidadãos tenham acesso à moradia adequada e segura, conforme reafirmado pelo prefeito Ronaldo Lopes.

Da Redação do Boa Informação