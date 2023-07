Ronaldo Lopes realiza sonho de 153 famílias que residem na Vila Santa Clara

O Prefeito Ronaldo Lopes inaugurou mais uma obra de amplo alcance social em Penedo, promovendo melhor qualidade de vida para 153 famílias que residem na Vila Santa Clara, localidade que ganhou vias pavimentadas.

Além do avanço em mobilidade urbana, o trabalho feito com recursos próprios do município reduz doenças de veiculação hídrica e coloca um fim na poeira e na lama na localidade.

“Quando eu falava que esta vila um dia teria as ruas calçadas, as pessoas diziam que eu devia esperar sentada porque isso nunca iria acontecer e agora estamos vendo nosso sonho realizado porque colocou Deus colocou o Prefeito Ronaldo Lopes e o Secretário Ivo em nossa vila, que agora podemos chamar de condomínio”, comparou Maria de Fátima Macena no agradecimento que fez em nome dos moradores da Vila Santa Clara.

Foram décadas de espera pela obra que veio com o Programa Meu Bairro Melhor, benefício entregue no início da noite desta quinta-feira, 27, com reconhecimento da população de baixa renda ao trabalho do gestor que “trabalha com e para o povo de Penedo”, como destacou o líder comunitário Zé Pedro da Vila.

Luiz Antônio foi mais preciso em seu breve pronunciamento. Morando há 31 anos na localidade, lembrou que sete gestões passaram na Prefeitura de Penedo só com promessas para a Vila Santa Clara. “Nunca fizeram nada, mas agora as crianças e os idosos daqui não vão mais adoecer por causa dos problemas que a gente tinha nas ruas”.

O engenheiro Ivo Costa lembrou do pessimismo que encontrou na vila durante os primeiros contatos com os moradores. “As pessoas não acreditavam que a gente iria fazer esse trabalho e hoje estão vendo como o sonho se tornou realidade, isso porque temos um prefeito que trabalha com compromisso e responsabilidade”, afirmou o gestor da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP).

A pasta ganhou um novo direcionamento com Ronaldo Lopes, mantendo serviços regulares e realizando obras esperadas há muito tempo nos bairros esquecidos pela administração municipal, antes da gestão Ronaldo Lopes/João Lucas.

“É muito gratificante fazer parte da bancada do prefeito porque acompanhamos e colaboramos com os trabalhos que são feitos na cidade e também na zona rural”, ressaltou o vereador Ernande Pinheiro, parlamentar que representou o legislativo penedense ao lado de Marcelo Pereira, Raquel Tavares, Sargento Marival, Bili Marques e Derivan Thomaz.

Ronaldo Lopes agradeceu pelo reconhecimento e parabenizou todos servidores e edis pela realização conjunta, dirigindo-se especialmente aos trabalhadores que botaram a mão na massa para pavimentar as ruas da Vila Santa Clara.

“Eu estive aqui várias vezes, acompanhando o andamento dos serviços e o que vocês estão vendo hoje é a satisfação do povo com o nosso empenho, e isso é motivação para continuarmos trabalhando e fazendo muito mais”, afirmou o gestor que também investiu e realiza obras que geram melhor qualidade de vida para famílias das Vilas Primavera e São Francisco, Barro Vermelho, Oiteiro, Coréia, Cacimbinhas, Matadouro, Mutirão e Bititinga, só para citar algumas também relegadas ao esquecimento até o início da atual administração.

Ronaldo Lopes aproveitou a ocasião para dar mais uma excelente notícia aos moradores da Vila Santa Clara, uma das obras do inesquecível Bispo Diocesando de Penedo, Dom Constantino Lüers.

O Prefeito de Penedo anunciou que esteve reunido com procuradores do município e determinou prioridade no processo que será concluído com a entrega da escritura de cada casa, inclusive das outras duas vilas construídas por Dom Constantino (Primavera e São Francisco).

“Ficamos felizes por vocês puderem realizar mais esse sonho e também com as melhorias que estamos promovendo porque foi para isso que eu fomos eleitos, para trabalhar pelo povo de Penedo”, concluiu Ronaldo Lopes.

