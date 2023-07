Rooney fala sobre a chegada de Messi à MLS: “Indiscutivelmente o melhor jogador de todos os tempos”

DC United treinador Wayne Rooney vai comandar o MLS Equipe All-Star enquanto se prepara para enfrentar Arsenal em 19 de julho às Campo Audi. Antes deste emocionante evento, Rooney sentou-se para discutir Lionel Messirecente mudança para Entre Miaeu com MLSafirmando-o como um desenvolvimento significativo tanto para a estrela argentina quanto para a liga como um todo.

Acho que é uma excelente jogada para a MLS, do ponto de vista comercial, vai ser um imã para atrair interesse de vários cantos do globo. Com Messi, damos as boas-vindas ao melhor jogador que já apareceu em campo. Seu espírito competitivo e talento, sem dúvida, ajudarão Miami a subir na classificação. Rooney

A expectativa em torno da chegada de Messi ao MLS tem sido substancial. Rooney enfatizou ainda mais a empolgação universal em todos os setores. “Não apenas Messi, mas os fãs, treinadores, jogadores – todos estão emocionados por tê-lo na liga. Sua presença por si só adiciona uma dinâmica diferente à competição.”

DC United e Inter Miami encerraram recentemente a 24ª rodada da MLS com um empate. No entanto, apesar do talento de Messi e de seu agora companheiro de equipe, Sergio Busquets, o Inter Miami tem lutado. A equipe não conquistou uma vitória nos últimos 10 jogos, sugerindo uma jornada exigente pela frente se espera chegar aos playoffs.

Apesar disso, Rooney não se esquivou de discutir um possível confronto contra Inter Miami nas eliminatórias. “Antes de mais nada, nós da DC United e o Miami precisa se concentrar na classificação para os playoffs”, afirmou pragmaticamente. “E se acabarmos enfrentando o Miami mais tarde nos playoffs, nossa concentração estará em superar o Miami como um time, não apenas Messi.”

Rooney está concentrado em levar sua equipe aos playoffs

Rooney está consciente da atenção redobrada que se seguirá Messi ao longo da segunda metade da temporada, mas sua principal preocupação continua sendo o desempenho de sua equipe. “Embora provavelmente ouviremos muito sobre Messi, nosso foco principal deve ser chegar aos playoffs. Esse é o primeiro obstáculo que precisamos superar”, concluiu.

Além de trazer uma onda de interesse internacional, Messichegada da marca simboliza uma nova era na MLS, possivelmente levando outras superestrelas globais a considerar a liga como um palco viável para mostrar seu talento. À medida que a MLS continua a se desenvolver e atrair os melhores talentos, os fãs de todo o mundo podem esperar um futebol cada vez mais competitivo e empolgante assim que o argentino fizer sua estreia na MLS.