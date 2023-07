Rory McIlroy ainda na liderança no Aberto da Escócia, mais perto de quebrar sua maldição

TO Scottish Open é um dos torneios mais importantes e prestigiosos do calendário do DP World Tour, e isso ficou claro novamente este ano.

Rory McIlroy continua na liderança depois de acertar 67 no sábado (197 no total) e dividirá a rodada final com Tom Kim (198), que ainda está uma tacada atrás do norte-irlandês depois de também acertar 67 no The Renaissance Club.

McIlroy errou nove putts de três metros ou menos, com os quais poderia ter aberto uma vantagem real.

Os dois foram unidos por Tommy Fleetwoodque acertou 63 (199 no total) e que está crescendo à medida que a Ryder Cup se aproxima. Scottie Scheffler (200), o número 1 do mundo, estará na briga mais uma vez no domingo, e pode ser uma questão de tempo até que o americano some mais uma vitória. Shane Lowry (200) também está abrindo caminho pelo campo.

Se McIlroy leva o título, ou termina em segundo sozinho, ele vai pular Jon Rahm segundo lugar no ranking mundial.

Ganhar, Rory terá que quebrar sua maldição na Escócia. Ele nunca ganhou um torneio como profissional neste país.

Ele chegou muito perto no ano passado em St. Andrews, mas no último dia ele não estava no seu melhor; ele também esteve perto de vencer no Dunhill Links Championship. Embora, na verdade, ele tenha experimentado o sucesso na Escócia, durante a Ryder Cup em Gleneagles em 2014, mas não foi para um evento individual do calendário.