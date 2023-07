Rory McIlroy responde à proposta do LIV Golf para ele e Tiger Woods

EMesmo que o PGA Tour e o LIV Golf estejam definidos para se fundir, não parece que Rory McIlroy mudou de opinião sobre a turnê apoiada pela Arábia Saudita.

Seus comentários foram feitos depois que foi revelado durante as audiências do Senado de terça-feira que os sauditas lançaram um cenário de “melhor dos dois mundos”, no qual Tiger Woods e McIlroy seria capitão de times LIV e jogaria em pelo menos 10 eventos por ano.

A proposta, que acabou não levando a lugar nenhum, claramente não foi bem recebida por McIlroy.

“Se o LIV Golf fosse o último lugar na Terra para jogar golfe, eu me aposentaria. É assim que me sinto sobre isso”, McIlroy disse após a primeira rodada do Aberto da Escócia.

“Eu jogaria as majors, mas estaria bem confortável.”

Woods e McIlroy não são fãs do LIV Golf

não é a primeira vez McIlroy tornou conhecido seu desdém pela organização dissidente, com bosques juntando-se a ele.

bosques recebeu uma oferta de nove dígitos para participar da turnê em 2022, que ele recusou. Ele também disse que o PGA Tours que ingressou deu “as costas ao que lhes permitiu chegar a esta posição”.

Quanto a McIlroyquando a fusão foi anunciada, ele disse: “Ainda odeio o LIV … e” Espero que desapareça e espero que passe.