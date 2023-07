Rosália revela seu hobby favorito em ‘perguntas e respostas’ no Instagram e surpreende fãs

Aembora rosália é uma artista internacional que não para de bater recordes, não se esquece dos seus seguidores.

Aliás, ela é muito ativa nas redes sociais, onde posta conteúdo diariamente para interagir com seus fãs e para que eles possam curtir um pouco mais do ‘Motomami’ mais pessoal.

Há três dias, a cantora catalã postou em seu perfil do Instagram uma série de fotografias, entre as quais uma se destacou ao aparecer sentada no vaso sanitário de um luxuoso banheiro de Bruxelas com um vestido xadrez, combinado com sapatos altos e branco meias até o joelho.

A postagem alcançou mais de um milhão de curtidas, mais de 3.000 comentários e se tornou um fenômeno viral.

Depois disso, neste sábado ela decidiu publicar um story onde seus seguidores pudessem fazer perguntas para ela responder em um ‘perguntas e respostas’ no Instagram.

Rosália revela seu passatempo favorito

“Qual é o seu hobby favorito?” uma das questões colocadas.

“Cozinhar”, foi sua resposta simples.

No entanto, foi um hobby que surpreendeu seus mais de 28 milhões de seguidores, pois muitos esperavam um hobby relacionado à música.

A artista por trás de ‘Despecha’ deixou todos sem palavras ao confessar que gosta da arte culinária.

Depois de revelar isso e encontrar uma lacuna em sua agenda lotada, rosália segue com sua turnê de verão e fazendo o que ela faz de melhor: cantando e lotando estádios com shows únicos e cheios de surpresas.

Quanto aos fãs, eles podem curtir seu ídolo e esperar que a cantora nascida em San Cugat del Valles tenha tempo para interagir com eles novamente.