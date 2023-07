Rumo à Próxima: Lutas para fazer depois do UFC 291

Enquanto Justin Gaethje provavelmente se encontrará em uma luta pelo título dos leves do UFC após sua incrível vitória por nocaute para conquistar o título “BMF” no evento principal do UFC 291, Dustin Poirier agora se encontra em uma posição difícil e interessante com seu próximo movimento. Quem faria sentido para Poirier lutar a seguir dentro do octógono?

Em uma nova edição do On To the Next One, Mike Heck e Alexander K. Lee do MMA Fighting discutem o que vem a seguir para Gaethje e Poirier após a atração principal no evento pay-per-view de sábado. Além disso, confrontos futuros são discutidos para Alex Pereira e Jan Blachowicz após a vitória por decisão dividida de Pereira no evento co-principal, Derrick Lewis após sua finalização memorável e anúncio de agência livre, Bobby Green após finalizar Tony Ferguson, Kevin Holland após sua finalização no primeiro round de Michael Chiesa e muito mais.

