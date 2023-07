Rumo à Próxima: Lutas para fazer depois do UFC Londres

Tom Aspinall traçou um caminho para o título dos pesos pesados ​​do UFC e uma possível luta dos “sonhos” com Jon Jones após seu incrível retorno ao octógono no UFC Londres, visando o vencedor da atração principal de setembro no UFC Paris entre Ciryl Gane e Serghei Spivac. Mas esse é o caminho correto após sua vitória bem-sucedida no evento principal sobre Marcin Tybura?

Em uma edição totalmente nova de On To the Next One, Mike Heck, do MMA Fighting, e o retorno de Alexander K. Lee discutem o que pode ser o próximo para o talentoso Aspinall depois de deixar a O2 Arena em um frenesi. Além disso, confrontos futuros são discutidos para Julija Stoliarenko após sua vitória por finalização no primeiro round sobre Molly McCann no evento co-principal, Nathaniel Wood após sua vitória por decisão sobre Andre Fili, Paul Craig após sua vitória bem-sucedida na estreia nos médios sobre Andre Muniz, junto com outros vencedores do card principal Fares Ziam, Lerone Murphy e mais.

