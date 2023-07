Rumo à Próxima: Lutas para fazer depois do UFC Vegas 77

Após sua impressionante vitória por finalização no segundo round sobre a ex-campeã Holly Holm na luta principal do UFC Vegas 77, Mayra Bueno Silva fez um forte argumento para lutar pelo título peso-galo recentemente vago por Amanda Nunes. A vitória foi suficiente para colocar Bueno Silva na frente de Julianna Pena ou Raquel Pennington, ou há mais trabalho a ser feito?

Em uma edição totalmente nova de On To the Next One, Mike Heck, do MMA Fighting, e o apresentador convidado Jed Meshew tentam responder a essa pergunta de uma perspectiva de matchmaking após o card de sábado no APEX. Além disso, confrontos futuros são discutidos para Holm, Jack Della Maddalena após sua vitória por decisão dividida sobre Bassil Hafez no evento co-principal, junto com outros vencedores do card principal Francisco Prado, Jun Yong Park, Norma Dumont, Nazim Sadykhov e mais .

