Rumores de prazo de negociação da MLB: Justin Verlander poderia seguir Scherzer fora do Mets

Cfaltam apenas algumas horas para a MLB Prazo de entrega expira, parece que o New York Mets poderia fazer outro movimento de grande sucesso.

Justin Verlander, o nove vezes arremessador All-Starentrou no bate-papo do boato após a saída de Max Scherzer do Mets no sábado.

O Mets está oficialmente em um “período de transição”

De acordo com um relatório de Jon Hayman da Correio de NYa equipe está disposta a também se desfazer do estrela destro mesmo que ele ainda esteja em seu primeiro ano de contrato de US$ 86 milhões por dois anos com o Mets que também inclui um condicional Opção de US$ 35 milhões para 2025.

Também é importante observar que o contrato inclui um “cláusula de não negociação”significa que Verlander deve dar o seu “OK” para um troca antes que algo possa acontecer.

No início desta semana, a equipe ganhou as manchetes quando decidiu enviar David Robertson para o Miami Marlins e principalmente no sábado, Max Scherzer para os Texas Rangers.

A mudança, segundo analistas, sinaliza que a equipe está mudando de estratégia e começa a passar de uma folha de pagamento alta e, em vez disso, está procurando construir seus sistema de fazenda.

Para Verlanderquem é agora 40 anos e na dele 18ª temporada nas majors, ele pode querer buscar pastos mais verdes em outro lugar onde possa encontrar sucesso à medida que sua carreira diminui.

Desempenho de Verlander até agora em 2023

JVque vai começar pela Mets no domingo contra o Washington Nationals, está a três jogos de 500 jogos da temporada regular em sua carreira.

Em 2023o antigo PARA o MVP começou o primeiro mês da temporada no IL. No total, ele jogou em 15 jogos e tem 5 vitórias e 5 derrotas ao seu nome com um ERA de 3.24.

Verlander tem feito consideravelmente melhor desde tarde Junho. Em seu último seis partidaso jarro é 3-1 com um 1.46 ERAcom média de seis entradas por saída.

Quanto ao Metseles atualmente estão atrás do Cincinnati Reds por 7 jogos no corrida de carta selvagem e ter um registro geral de 49-55 a partir de Domingo manhã.

O Atlanta Braves lidera a divisão com uma 66-36 gravar e são 18 jogos à frente de Nova Iorque.

O da MLBPrazo de entrega está definido para expirar 01 de agosto.