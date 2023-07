Russell Westbrook aceita grande redução salarial para permanecer no Clippers

NBA guarda agente livre Russel Westbrook acertou no sábado um contrato de US$ 7,8 milhões por dois anos para ficar com o Los Angeles Clippersde acordo com Adrian Wojnarowski de ESPN.

Westbrook, 34, provavelmente recebeu ofertas melhores em outros lugares, mas decidiu aceitar o grande corte de pagamento para permanecer em Los Angeles. O acordo inclui uma opção de jogador para jogar além da temporada 2023-2024 e abre caminho para que ele retorne como armador titular da franquia.

Treinador do Clippers, Tyronn Lue, sobre a contratação de Westbrook: Queremos que Russ seja RussLAPRESSE

Clippers garantiu os serviços de Westbrook com sua exceção não-Bird de $ 3,8 milhões. A franquia também tem procurado atualizar sua lista em torno de Kawhi Leonard e Paulo Jorge através de negociações neste verão.

James Harden é um dos nomes que pode se juntar aos Clippers ao lado de Westbrook, cujas ações caíram depois de jogar pelo Los Angeles Lakers.

Depois de uma temporada e meia jogando com Lebron James e Anthony DavisWestbrook foi negociado no prazo final de fevereiro para o Utah Jazzque comprou o armador veterano.

Russell Westbrook brilha nos playoffs

Treinador dos Clippers você Lou arriscou no ex-MVP e valeu a pena durante a pós-temporada, quando Leonard e George se machucaram.

Westbrook teve média de 15,8 pontos, 7,6 assistências e 4,9 rebotes em 21 jogos pelos Clippers. Ele acertou o recorde pessoal de 48,9% em campo e 35,6% em arremessos de três pontos.

Ele ajudou os Clippers a roubar o jogo 1 na estrada contra o Phoenix Suns durante a série do primeiro turno.

Westbrook então marcou 30 e 37 pontos nos jogos 3 e 4 antes que o Suns vencesse em cinco jogos.