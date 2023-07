Russell Wilson não se comove com a faixa diss do Future, brinca com o enteado em um movimento de ‘matar com gentileza’

Zagueiro do Denver Broncos Russel Wilson recentemente postou uma foto no Instagram onde ele estava passando um tempo de qualidade com seu enteado Futuro Zahir em meio ao trapper Future diss track.

Russel Wilson não se comove com o ex-noivo de Ciara, que acaba de lançar uma faixa pegando pesado com o quarterback em uma faixa lançada em colaboração com Quavo, membro do Migos.

Na música, ele sai e diz claramente ‘Foda-se Russel‘ ao falar sobre o novo parceiro de seu ex, no entanto, Wilson nem vacilou e voltou matando-o com gentileza postando uma foto de seu filho com o zagueiro em um campo de futebol.

“Melhor parte do dia #DadLife”, escreveu Russel

Enquanto Russel está vivendo o PaiVida ele também postou um vídeo em que o menino de 9 anos conversava com o QB sobre basquete, futebol americano e beisebol enquanto incentivava o pequeno a seguir seus sonhos “Se alguém pode, você pode!”

Além disso, Wilson compartilhou um vídeo das habilidades atléticas de Zahir ao mesmo tempo em que legendava o vídeo “Slingin ‘it on the money!”

acabou 5,5 milhões de seguidores no Instagram presenciei o retorno e comecei a comentar o post”,Você assumiu a paternidade como um profissional, e esses três bebês têm sorte de ter você e Ciara! .”

Outro usuário adicionado “Quando eles vão para baixo, você vai mais alto. Isso é mais alto, continue brilhando e continue sendo o melhor pai que você pode ser.“

Russel Wilson é padrasto de Futuro Zahir enquanto também tem a princesa Sienna, que ela divide com Ciara junto com Win Harrison.

Ciara comemorou recentemente seu aniversário de 7 anos com Russell Wilson e fez um post sobre isso escrevendo “Meu coração está cheio de gratidão pelo amor que compartilhamos. Eu tenho tudo que eu quero e preciso em você. Feliz 7º aniversário @DangeRussWilson. Obrigado por me amar do jeito que você ama. Eu te amo muito. Totemo Aishiteru“