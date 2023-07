RV Ímola ABRE VAGAS no Sul e no Sudeste; Saiba mais!

A RV Ímola, empresa que é hoje uma provedora de soluções customizadas e integradas para o segmento de gestão logística hospitalar há mais de 18 anos, está contratando novos colaboradores para preencher o seu time. Desse modo, antes de falar mais sobre a empresa, veja a lista de cargos ofertados:

Operador (a) de Empilhadeira – São José – SC – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Conferente de Logística PCD – Guarulhos – SP – Estoque, Armazenagem, Depósito;

Auxiliar de Operação Logística PCD – São José – SC – Armazenagem, Depósito;

Auxiliar de Operação Logística GRU I PCD – Guarulhos – SP – Armazenagem, Depósito;

Auxiliar de Operação Logística GRU II – Guarulhos – SP – Logística.

Mais sobre a RV Ímola

Falando mais sobre a RV Ímola, é interessante frisar que a empresa atua em todo o território nacional nos sistemas público, privado e terceiro setor, atendendo secretarias de saúde, laboratórios, hospitais, home care, entregas em domicílio e toda a gestão de medicamentos.

Além disso, oferece logística, transporte e armazenagem para alimentos, medicamentos, produtos farmacêuticos, insumos e correlatos, cosméticos, produtos de higiene e saneantes, assim como produtos de alto valor agregado, para todas as etapas da cadeia de suprimentos.

Por fim, é por isso que oferece aos seus clientes, especialização, qualidade, credibilidade, segurança, redução de custo, tempo para focar no seu core business e diminuição do passivo trabalhista. Tudo isso em uma empresa de confiança e com tradição na gestão logística hospitalar.

Como efetivar a sua candidatura?

Para se inscrever em uma das vagas da RV Ímola, é preciso acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você tem que fazer é só consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

