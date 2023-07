Ryan Reynolds preocupado com o golpe de lesão para o Wrexham AFC, já que Tunnicliffe está fora dos gramados

Wrexham AFC está em alta na onda do sucesso neste verão, após seu emocionante triunfo no Liga Nacional, quebrando uma seca de títulos de 15 anos.

O clube e seus torcedores apaixonados estão se divertindo com a glória de suas conquistas, graças em parte à propriedade dinâmica de estrelas de Hollywood. Ryan Reynolds e Rob McElhenney, que injetou nova vida e otimismo na equipe. No entanto, em meio às comemorações, uma sombra de decepção agora paira sobre o elenco.

Enquanto a equipe embarca em sua turnê de pré-temporada nos Estados Unidos, eles estão utilizando este momento crucial para aprimorar suas habilidades e se preparar para a próxima temporada. EFL Liga Dois temporada. Faltando apenas 13 dias para o início da temporada, todos os treinos e amistosos são de extrema importância. Infelizmente, a equipe recente 5-0 derrota contra Chelsea foi uma pílula amarga de engolir. Mas uma preocupação mais premente surgiu na forma de uma grande atualização de lesões em relação ao zagueiro do Wrexham, Jordan Tunnicliffe.

Tunnicliffe desempenhou um papel fundamental na promoção da equipe na última temporada, ganhando uma merecida reputação como um forte defensivo. No entanto, uma lesão na panturrilha afastou o talentoso zagueiro, fazendo com que ele perdesse não apenas a partida contra Chelsea mas também o impressionante 4-0 vitória sobre Galáxia LA. Embora a lesão não seja considerada grave, o cronograma para A recuperação de Tunnicliffe permanece incerto.

Lesão de Tunnicliffe gera dilema defensivo para o Wrexham AFC antes do primeiro jogo da temporada

Infelizmente para WrexhamTunnicliffe foi descartado para sua primeira partida da temporada contra Dons MK em 5 de agosto. Gerente Phil Parkinson expressou seu desapontamento, reconhecendo a importância da ausência de Tunnicliffe. “Ele tem um problema na panturrilha e nós examinamos aqui,“Parkinson revelou.”Não é uma lesão grave, mas ele ficará fora por algumas semanas. Ele definitivamente não estará apto para o início da temporada.”

Parkinson também lançou luz sobre a possível causa de Problema na panturrilha de Tunnicliffeexplicando: “Ele ainda não havia se recuperado de um problema nas costas. E provavelmente não está se movendo tão bem quanto normalmente. Isso é provavelmente o que causou o problema da panturrilha.” Como Ryan Reynolds‘ lado lida com este revés, eles devem se reagrupar e explorar opções alternativas para preencher o vazio defensivo deixado pela ausência de Tunnicliffe.

Um candidato esperançoso para intensificar a ausência de Tunnicliffe é Wrexhamúltima assinatura de, Will Boyle. À medida que a contagem regressiva para a abertura da temporada continua, todos os olhos estarão voltados para o progresso do Wrexham e o desempenho da equipe. A forma como eles lidam com esta atualização de lesão será um teste crucial de sua resiliência e determinação, pois pretendem aproveitar seu sucesso recente e deixar sua marca no EFL Liga Dois.