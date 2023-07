‘Sábio mental’ Bryce Young está pronto para liderar o renascimento dos Panteras?

Tele Carolina Panthers ter perdido o NFL playoffs em cada uma das últimas cinco temporadas, e eles postaram apenas uma temporada com mais de sete vitórias desde a última Super Bowl aparição em 2016.

Mas a seleção de Alabama quarterback Bryce Young em abril Draft da NFL renovou o otimismo em torno da luta Panteras. E relata sobre Jovema abordagem e a composição mental de até este ponto foram excelentes – levando muitos na NFL a acreditar CarolinaO novo chamador de sinal é uma estrela em ascensão.

Executivo rival elogia inteligência de Young

ESPNde Jeremy Fowler citou um executivo da NFC que teve a chance de ver Jovem desempenho no minicamp neste verão – e este executivo elogiou muito o novato que ainda não fez um NFL foto.

“Disseram-me que sua aptidão mental era a anunciada”, Fowler disse. “É por isso que ele era conhecido durante o processo de recrutamento, como um sábio mental. … Nenhum novo zagueiro rebate 100 no aprendizado (Carolina‘s ofensa) no primeiro mês, mas me disseram que ele estava bem perto de 100%. Então o Panteras realmente acredito que, desde que ele tenha o comando do ataque, eles estão em boa forma.”

Sob novo treinador principal Frank Reichespera-se que o ataque dos Panteras dê um passo à frente em 2023. Young, dominando o manual em um estágio inicial, pode fazer com que Carolina atinja o chão correndo em uma divisão NFC South competitiva.

O novo companheiro de equipe Sanders também impressionou

Durante uma aparição recente no O Rico Show de Eisennovo Panteras correndo de volta Miles Sanders revelou suas primeiras impressões sobre Jovem – e ele falou de um zagueiro que parece pronto para ir, direto do chute.

Sandersque se juntou Carolina como um agente livre nesta primavera, Young disse que está “em cima” e está a caminho de dominar um novo ataque complicado.

A NFC South parece aberta em 2023 como Tom Brady optou pela aposentadoria em mais uma temporada em Baía de Tampa. Sem um favorito claro, pode haver uma abertura para Young silenciar qualquer dúvida e levar os Panteras a uma improvável vaga na pós-temporada.