Sabotagem dos torcedores por trás da vitória de Stephen Curry sobre Mardy Fish

NOs fãs do BA ficaram emocionados ao ver recentemente Stephen Curry se destacou em outro esporte ao se destacar em um torneio de golfe de celebridades, mas parece que havia uma razão externa para seu sucesso.

O Campeonato Americano do Século ocorreu em Campo de golfe Edgewood Tahoe no domingo e Curry se viu em uma batalha pela vitória com a ex-estrela do tênis Mardy Fish.

Fish se preparou para uma tacada importante quando liderava por três pontos (pars valem 1 ponto, birdies 3 e eagles 6), mas seu tee final do jogo não deu certo quando um torcedor foi ouvido gritando, claramente colocando o americano desligado.

Peixe ouve o barulho

Seu chute foi enganchado nas árvores à direita e eventualmente ele não recuperou totalmente aquele buraco, o que ajudou Curry a vencer o torneio geral.

Os comentaristas da NBC não ficaram nem um pouco satisfeitos com o que ouviram.

“Isso foi horrível“, disse o repórter da NBC Sports e declarou que foi de propósito. “…Essas coisas são realmente feitas por covardes. É assim que as coisas são. Estúpidos covardes.”

resposta de Curry

“Você tem que reconhecer, foi uma situação infeliz”, disse Curry aos repórteres após o torneio.

“Um cara tentando sabotar o que estava acontecendo por um momento. Mardy é um ato de classe. Eu o elogiei pela maneira como ele se recuperou para se dar uma chance de vencer.”

O peixe parou em 18 nos primeiros dois dias do torneio e se ele tivesse feito um birdie naquele buraco, ele e Curry teriam empatado em 75 e teriam feito um playoff.

“Parabéns garanhão”, Fish twittou para Curry depois.