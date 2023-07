SAG Prez Fran Drescher criticado por assalto com Kim Kardashian na Itália em meio a greve

Fran posou para uma foto aconchegante com Kim em um evento da Dolce & Gabbana – que KK postou – e agora os membros do SAG estão chamando Fran pelo que eles percebem como não levando muito a sério seu próprio golpe criativo. Aparentemente, você não pode culpá-los… porque o relógio está correndo.

Se um acordo não for alcançado entre o SAG e os chefes dos estúdios de cinema até a meia-noite de hoje, espera-se que atores de todos os tipos saiam dos sets / cheguem às ruas em uma nova onda de piquetes que pode abalar a indústria … já tem com escritores lutando sua própria luta .

Embora a própria SAG, como organização, tenha realmente defendido a presença de Fran na Itália – dizendo que ela estava lá trabalhando como embaixadora em nome do sindicato – isso não apaziguou as bases.

Vários membros do SAG criticaram esta foto … dizendo que Fran parece realmente não se importar com o fato de que os atores / seus membros estão prestes a ficar sem trabalho. Em vez de tentar fechar um novo contrato, eles dizem que ela está se divertindo do outro lado do mundo.