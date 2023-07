Saiba agora como encontrar as informações pelo aplicativo

O empréstimo Nubank pode ser visto como uma oportunidade de colocar as contas em dia e reorganizar as finanças quando algo “sai dos eixos”, digamos assim. Porém, nem todos os clientes do roxinho sabem onde encontrar as informações dos empréstimos e tampouco entendem as modalidades disponíveis.

Por isso, preparamos este breve guia com tudo o que você precisa saber sobre esses empréstimos. Acompanhe e tire as suas dúvidas!

Onde encontrar informações de empréstimos Nubank?

Para encontrar informações dos empréstimos Nubank é bem simples. Basta você entrar no app, com seu login e senha, e arrastar as opções de serviços para o lado até chegar na opção “Empréstimo”.

Ao clicar sobre ela, você tem acesso a uma grande variedade de informações, relacionadas ao tipo de empréstimo que pode ser feito, o valor que está disponível para você, e assim por diante.

Quais os tipos de empréstimos Nubank?

Com o intuito de facilitar o dia a dia dos seus clientes, o Nubank também oferece algumas modalidades de empréstimos, cada qual com suas especificidades e até mesmo com as suas taxas de juros. Dê só uma olhada:

Empréstimo com Tesouro Direto como garantia: Nesse caso, o valor do empréstimo é de até duas vezes o investimento que você tem em títulos, que permanecem aplicados e rendendo normalmente. As parcelas podem ser pagas em até 48 meses, com uso do investimento para cobrir atrasos se necessário.

Nesse caso, o valor do empréstimo é de até duas vezes o investimento que você tem em títulos, que permanecem aplicados e rendendo normalmente. As parcelas podem ser pagas em até 48 meses, com uso do investimento para cobrir atrasos se necessário. Empréstimo com dinheiro guardado como garantia: Aqui, a oferta de crédito é baseada na quantia que você tem guardada na função “Resgate Planejado”. Porém, o valor guardado permanece intacto e é usado como garantia de pagamento apenas em caso de atraso de parcelas.

Aqui, a oferta de crédito é baseada na quantia que você tem guardada na função “Resgate Planejado”. Porém, o valor guardado permanece intacto e é usado como garantia de pagamento apenas em caso de atraso de parcelas. Empréstimo pessoal: Nesse tipo de empréstimo, há uma maior liberdade de escolher o primeiro dia de pagamento (até 90 dias após contratação), lembrando que quanto mais “para frente” ficar a primeira parcela, mais caro pode ser o empréstimo. O parcelamento pode ser em até 24 vezes, e há ainda a opção de antecipação com desconto visível no app. Também há o pagamento por débito automático se o valor estiver disponível na conta do Nubank. Se não estiver, um lembrete de pagamento é enviado.

Nesse tipo de empréstimo, há uma maior liberdade de escolher o primeiro dia de pagamento (até 90 dias após contratação), lembrando que quanto mais “para frente” ficar a primeira parcela, mais caro pode ser o empréstimo. O parcelamento pode ser em até 24 vezes, e há ainda a opção de antecipação com desconto visível no app. Também há o pagamento por débito automático se o valor estiver disponível na conta do Nubank. Se não estiver, um lembrete de pagamento é enviado. NuConsignado para servidores públicos federais: Por fim, há ainda o caso de empréstimo consignado, que aparece como disponível apenas para servidores públicos federais. Nessa modalidade, os juros são bem menores e as parcelas são descontadas automaticamente do holerite, todos os meses, o que facilita na hora de manter a organização financeira.

Como saber quanto pagarei de juros e como ficarão as parcelas?

Antes de fechar o contrato de financiamento, você tem a opção de fazer uma simulação das parcelas. Dessa maneira, consegue avaliar em quantas parcelas é interessante pagar o seu empréstimo, levando em consideração as taxas de juros que são cobradas para cada situação.

E não se preocupe! Enquanto você não colocar a sua senha para “assinar” o empréstimo Nubank, nada será cobrado de você. Portanto, experimente fazer as simulações para encontrar a melhor alternativa para o seu caso com tranquilidade.