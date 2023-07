Saiba agora o motivo dos carros chineses serem mais baratos

Recentemente, chegaram ao Brasil novos modelos de carros chineses com preços altamente competitivos e custos reduzidos. Essas montadoras asiáticas concentraram-se especialmente em veículos elétricos e híbridos, anunciando a construção de fábricas no território nacional para produzi-los.

O mercado automotivo brasileiro está agora centrado na China, com a chegada de modelos de carros chineses como o ágil BYD Dolphin. Ele é um veículo elétrico 100%, com preço em torno de R$ 150 mil. Além disso, tem o SUV híbrido GWM Haval H6, que inicia em R$ 214 mil.

Guerra de preços entre os diferentes carros e marcas

As inovações mais acessíveis estão influenciando a redução dos preços dos automóveis equivalentes de outras marcas tradicionais. Ademais, estão incentivando também as montadoras chinesas já estabelecidas no Brasil.

Esse acirramento de preços entre diferentes marcas é evidente, resultando, por exemplo, em um corte de R$ 50 mil no valor do SUV elétrico Peugeot e-2008. Outras montadoras chinesas como a Caoa Chery e a Jac Motors, já presentes no país, também foram impactadas pela concorrência, reduzindo os preços de vários de seus modelos.

Avanço da indústria automotiva chinesa no Brasil

Podemos dizer que essa nova fase de “invasão chinesa” é distinta daquela ocorrida há 15 anos. Isso porque a indústria automotiva chinesa avançou consideravelmente na qualidade e eficiência de seus produtos, sobretudo no segmento de veículos elétricos e híbridos. A China deixou de copiar tecnologia e design ocidentais, desenvolvendo carros chineses próprios e superando a reputação de baixa qualidade.

Por que os carros chineses conseguem ser tão mais baratos?

A China consegue manter sua competitividade no mercado automotivo global graças a alguns fatores como o alto volume de produção, que dilui os custos. Enquanto o Brasil vendeu 1 milhão de carros no primeiro semestre de 2023, a BYD sozinha comercializou 1,2 milhão de unidades em todo o mundo, enquanto a Chery vendeu 715 mil e a GW 520 mil.

A eficiência produtiva também contribui para reduzir o custo por carro montado, além de liderarem o desenvolvimento e fabricação de baterias e microchips. Isso é o que proporciona um custo imbatível. A mão de obra qualificada e mais barata também é outro fator relevante para a competitividade chinesa no setor automotivo global.



Modelos de carros chineses que são realmente econômicos

Os carros chineses que mostraremos abaixo passaram por avaliações do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) para confirmar sua eficiência. Entretanto, todos têm preços em torno de R$ 200 mil. Vejamos cada um deles:

BYD Song Plus – R$ 269.990

O SUV da fabricante chinesa BYD é um dos mais econômicos disponíveis no país. Faz impressionantes 38,4 km/l na cidade, 28,1 km/l na estrada e consumo médio geral de 0,62 MJ/km. Esses números são possíveis graças ao sistema híbrido que utiliza a energia cinética para impulsionar o veículo. Assim, torna-o uma excelente opção para quem se preocupa com o meio ambiente e busca reduzir as emissões de gases poluentes.

Caoa Chery Tiggo 8 PHEV – R$ 274.990

O Caoa Chery Tiggo 8 PHEV é um SUV híbrido plug-in com baixo consumo de combustível. Ele alcança 32,7 km/l na cidade e 27,8 km/l na estrada, com consumo médio geral de 0,67 MJ/km.

Seu motor à gasolina de 1.5L TCI oferece 147 Cv de potência e 22,4 kgf.m de torque, aliado a dois motores elétricos com 170 Cv de potência e 34,2 kgf.m de torque. A transmissão DHT de 11 marchas e o uso de inteligência artificial garantem desempenho e dirigibilidade suave ao motorista. O modelo ainda apresenta opção de carregamento rápido, design sofisticado e diversos recursos de segurança e conveniência.

GWM Haval H6 PHEV – R$ 269 mil

Outro híbrido plug-in é o GWM Haval H6 PHEV, com baixo consumo de combustível. Ele alcança 28,7 km/l na cidade e 25,3 km/l na estrada, e consumo médio geral de 0,75 MJ/km. Equipado com motor 1.5 turbo a gasolina e dois motores elétricos, um em cada eixo, é um SUV sofisticado de uma marca que vem ganhando destaque no país, com estratégia agressiva de expansão e lojas em shoppings.