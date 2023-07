Saiba com enviar mensagens para quem não é seu contato

O Whatsapp tem passado por algumas atualizações com o objetivo de aprimorar a experiência de seus usuários, na utilização da sua plataforma de mensagens. A Meta, responsável pelo aplicativo, busca, dessa maneira, aumentar a privacidade e segurança da rede social, além de torná-la mais prática e eficiente no dia a dia.

Todavia, uma grande parte dos usuários do Whatsapp procura conhecer todos os recursos e ferramentas disponibilizados pelo aplicativo da Meta. No entanto, algumas pessoas não sabem que o aplicativo, por exemplo, torna possível o envio de mensagens de uma conta da plataforma, para contatos desconhecidos.

Analogamente, o Whatsapp possui uma ferramenta nativa, pouco conhecida, que permite a seus usuários começar uma conversa com uma pessoa que não está presente em sua lista de contatos. O recurso do aplicativo de mensagens está presente em aparelhos celulares com o sistema operacional Android e iOS.

Os usuários que desejam conversar com uma pessoa que não está em sua lista de contato devem, a princípio, tocar em um botão de iniciar uma conversa, e digitar o número de telefone do contato desconhecido em sua barra de busca. Vale ressaltar que para essa ação, é necessário incluir o DDD da pessoa com quem deseja conversar.

Recurso do Whatsapp

Desse modo, essa funcionalidade pode entrar no lugar do link direto para conversas com contatos temporários do Whatsapp. Aliás, a ativação do recurso é bastante ágil e prática, ou seja, os usuários poderão conversar com alguém que não esteja em sua lista de contatos no aplicativo de mensagens da Meta em apenas um minuto.

Para iniciar uma conversa, deve-se, na tela inicial do aplicativo Whatsapp, tocar no botão relacionado ao recurso, que fica no canto superior direito do display. Irá aparecer um campo de busca, sendo necessário então, incluir o número de telefone completo, com quem deseja conversar. Se não inclui o DDD o app irá procurar.

É preciso observar se o número digitado de telefone é o correto. Agora é possível começar a conversa. O nome do perfil do contato desconhecido pode não aparecer na tela do Whatsapp. Em alguns casos, o aplicativo pode apresentar a sua foto. Neste caso, o contato não deve ter selecionado a opção de ocultá-lo no app.

Link para conversar com um contato desconhecido

No caso dos usuários do aplicativo de mensagens que utilizam o Whatsapp Web ou Whatsapp Desktop, será necessário a criação de um link que irá permitir iniciar a conversa com um contato desconhecido. Vale ressaltar que para ativar o recurso é preciso utilizar apenas um navegador para a internet, ou o aparelho celular.

Em síntese, os usuários que desejarem conversar com um contato sem apresentar seu número de telefone celular podem utilizar os chamados encurtadores de links, após a criação de um link para o seu Whatsapp. Entretanto, no momento em que a pessoa conversar, o número irá aparecer na página de seu perfil no aplicativo.

Não existe um recurso nativo que permita aos usuários do aplicativo de mensagens esconder seu nome para quem não é seu contato na plataforma de conversas. No entanto, é possível utilizar alguns caracteres específicos no lugar, e dessa forma, impedir que a outra pessoa tenha acesso ao seu nome, o que pode ser bem prático.



Você também pode gostar:

Se houver necessidade, os usuários do Whatsapp podem ativar um recurso do aplicativo de mensagem, que tira o “visto por último”, da plataforma. Pode-se ativá-lo através das configurações de privacidade do app. Sendo assim, é possível esconder a indicação de confirmação de leitura do conteúdo apresentado.

Outros recursos do Whatsapp

De todo modo, os usuários do aplicativo da Meta conseguem ocultar seu status online facilmente, de seus contatos na plataforma. As pessoas que tiverem o número em sua lista, não poderão mais observar se a pessoa está utilizando o Whatsapp em um determinado momento, o que garante uma maior privacidade em sua utilização.

Em conclusão, o Whatsapp apresenta inúmeras funcionalidades, capazes de tornar a utilização do aplicativo otimizada, e de acordo com as necessidades de seus usuários. Quem utiliza o aplicativo em seu dia a dia, seja em questões profissionais ou pessoais, deve ficar atento às novidades. Dessa forma, pode garantir um bom uso da plataforma.