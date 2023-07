Saiba como a mudança de nome irá afetar a rede social

O Twitter é uma das redes sociais mais conhecidas no mundo. Todavia, ela foi lançada há cerca de 17 anos e tem sido motivo de inúmeras controvérsias, após a sua venda para o multimilionário Elon Musk. Agora a plataforma passa por uma reformulação, com uma alteração em seu nome, passando então a se chamar “X”.

A princípio, as mudanças relacionadas ao microblog atingem alguns aspectos importantes, e não apenas o seu nome, como também a sua estética. O ícone do pássaro azul, chamado Larry, tão conhecido por seus usuários, foi retirado, o que fez com que muitas pessoas desconfiassem das pretensões do dono da plataforma.

Analogamente, um grande número de usuários do Twitter estão bastante indispostos com as decisões de Elon Musk, a respeito da rede social, desde que ele adquiriu o microblog, no final de 2022. Com essas alterações, não se sabe qual será o seu futuro, visto que já é uma empresa presente no mercado há muito tempo.

De fato, as alterações no design do Twitter, além da mudança de seu nome, são chamadas de rebranding. Aliás, isso significa que haverá uma mudança de estratégia da empresa, que pode ser um reflexo do que vem acontecendo já a algum tempo, ou mesmo um novo começo para o microblog mais famoso do mundo.

Fim do twitter

Analogamente, as alterações no Twitter são bastante expressivas, visto que o seu nome e visual já estavam consolidados entre seus usuários. Especialistas em tecnologia apontam que a empresa está sob o risco de perder todos os anos de construção de sua marca já famosa, e que está na imaginação das pessoas.

As mudanças relativas à famosa marca também terão algumas consequências no modo como seus usuários utilizam a plataforma. as pessoas deixaram de utilizar alguns termos amplamente conhecidos como “tweet” e “retweet”. Dessa maneira, Elon Musk já afirmou que as publicações serão conhecidas como “Xs”.

Desse modo, há um certo mistério envolvendo a nomenclatura, ou seja, como as pessoas irão pronunciá-la em seu dia a dia. Uma alteração dessa magnitude, indica que os executivos responsáveis pelo novo Twitter, devem estar bastante confiantes, visto que estão recriando uma plataforma já conhecida por milhões de usuários.

Espera-se que estes executivos entreguem um microblog atrativo, inovador, para que a marca se consolide e conquiste ainda mais usuários em todo o mundo. O Twitter influenciou as redes sociais e criou o chamado tuiteiro. É a pessoa que está a par de todas as conversas na plataforma, antenado com o que está acontecendo.

Bem vindo X

Dessa forma, com as alterações, será o fim do tuiteiro, dos famosos tweets e muito mais. Com o lançamento do X, há dúvidas sobre o futuro da rede social, não se sabe se ela ganhará ou perderá um grande número de usuários. Em suma, o Twitter é uma plataforma de mensagens que possui uma maneira especial de ser.

Podemos citar como exemplo, o momento em que um assunto específico surge na rede social e todos os usuários de os compartilham de uma maneira singular. Ele viraliza e passa para outras plataformas, mas de uma outra forma. Espera-se que no início, o X cause um certo estranhamento, até as pessoas se acostumarem.



Os executivos responsáveis pelas alterações no microblog, esperam que a plataforma tenha uma dinâmica diferenciada. Ela terá usuários próprios que a utilizam por suas características próprias, que as diferenciam de outras redes sociais na internet. Enfim, as alterações a primeiro momento podem criar um desconforto.

Identidade visual

As alterações na identidade visual não irão mudar o modo como os usuários interagem no microblog. O problema é que não se sabe se as pessoas continuarão a utilizar a plataforma em seu dia a dia. Alguns usuários postaram afirmando que deverão fingir que nada mudou no Twitter, e continuarão a postar conteúdo.

De fato, os usuários do antigo Twitter tem reagido à nova plataforma X de diversas maneiras. Algumas pessoas reclamaram bastante, afirmando que devem encerrar suas contas na rede social. Vale ressaltar que algumas características do microblog não mudaram, como por exemplo, as piadas envolvendo as alterações na rede.

Em conclusão, o Twitter é uma rede social que se destaca das demais por permitir um número certo de caracteres para cada post de seus usuários. Algumas pessoas amam a rede social, e outras passam longe da plataforma. O futuro agora é incerto, não se sabe se o microblog irá passar por outras mudanças e se a marca se fortalecerá ou não perante sua audiência.