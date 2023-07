Saiba como antecipar parcelas no cartão de crédito; Vale a pena?

O Nubank, sempre buscando proporcionar autonomia e facilidade aos seus usuários, reforça o compromisso de oferecer soluções financeiras inovadoras. Uma delas é a opção de parcelamento das compras no cartão de crédito, ideal para quem prefere não desembolsar um valor integral de uma só vez.

Com o objetivo de dar ainda mais controle e flexibilidade aos seus clientes, o banco digital apresentou a funcionalidade de Antecipação de Parcelas no Nubank.

Agora, mesmo após realizar o parcelamento de uma compra no cartão de crédito, os usuários podem antecipar o pagamento de parcelas futuras, de forma rápida e descomplicada, diretamente pelo aplicativo do Nubank.

Entenda quando é vantajoso antecipar as parcelas no Nubank

De acordo com informações disponibilizadas pelo banco digital, quando o usuário precisa liberar seu limite para realizar novas compras, a antecipação de parcelas é uma excelente opção. Ao efetuar a antecipação, as parcelas serão “puxadas” para a fatura atual, garantindo maiores descontos. Nesses casos, o limite é restabelecido e os clientes podem continuar utilizando seu cartão normalmente.

Além disso, em algumas situações os clientes podem desejar pagar uma compra à vista para obter desconto, mas o lojista não oferece essa opção. Nesses casos, o Cartão Nubank permite que a compra seja parcelada e, ao antecipar o pagamento dessas parcelas, o consumidor receberá o desconto que buscava originalmente.

Por fim, a antecipação de parcelas pode ser uma estratégia interessante para quem busca maior organização financeira. Se o cliente prefere evitar o pagamento de uma mercadoria ao longo de meses e deseja concentrar seus gastos em apenas uma fatura, a antecipação pode fazer todo sentido. Dessa forma, é possível ter um controle maior de gastos ao quitar os valores antes do prazo previsto.

No Nubank, a antecipação pode ser feita de forma simples e rápida. O banco digital ainda informa que os clientes podem optar por realizar o pagamento por meio do boleto ou utilizando sua conta do Nubank.

Caso escolha o pagamento por boleto, os bancos têm até 3 dias úteis para repassar o valor para o banco digital. Já pela NuConta, o limite é liberado em alguns minutos, proporcionando ainda mais agilidade e comodidade.

Saiba como utilizar a funcionalidade



Você também pode gostar:

Antecipar parcelas no Nubank é uma forma conveniente de gerenciar as finanças e obter descontos especiais. Assim que a compra parcelada é processada, os clientes do banco digital já podem realizar a antecipação diretamente pelo aplicativo seguindo estes simples passos:

Abra o aplicativo do Nubank e clique sobre o primeiro painel branco, que apresenta as informações do cartão de crédito, incluindo o valor atual da fatura.

e clique sobre o primeiro painel branco, que apresenta as informações do cartão de crédito, incluindo o valor atual da fatura. Em seguida, selecione a compra parcelada para acessar os detalhes da transação.

Toque na opção “Antecipar Parcelas”.

Nesse momento é possível conferir os detalhes da antecipação, incluindo o valor do desconto oferecido. Desse modo, o usuário deve escolher o número de parcelas que deseja antecipar, de acordo com suas preferências e possibilidades.

Feito isso, as parcelas serão antecipadas e o desconto será adicionado à fatura aberta.

É importante conferir todos os detalhes cuidadosamente antes de finalizar a antecipação, já que após a confirmação, não é possível cancelar o procedimento. Mais informações sobre a função de antecipar os parcelamentos no cartão de crédito podem ser obtidas nos canais oficiais do Nubank.