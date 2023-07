O Desenrola Brasil é um programa que oferece oportunidades de renegociação de dívidas para clientes bancários, buscando proporcionar melhores condições e facilidades para quem está endividado.

Desenrola Brasil: saiba como aproveitar as oportunidades para quitação de dívidas

Diversos bancos aderiram a essa iniciativa. Confira os detalhes sobre cada instituição participante e os canais disponíveis para que os clientes possam regularizar suas pendências financeiras.

Banco do Brasil: ofertas diferenciadas

Em suma, o Banco do Brasil é uma das instituições que abraçaram o programa Desenrola Brasil, com o intuito de oferecer condições diferenciadas para seus clientes que desejam renegociar suas dívidas.

Além disso, o banco está proporcionando a limpeza do nome de clientes com débitos de até R$100. Desse modo, para realizar a renegociação, os clientes têm à disposição várias opções.

Tais como utilizar o Aplicativo do Banco do Brasil, o Internet Banking, a Central de Relacionamento pelos números 4004 0001 (Capitais) e 0800-729-0001 (demais regiões), ou ainda, através do WhatsApp. Basta enviar #renegocie para o número (61) 4004 0001. Por fim, a possibilidade de comparecer a qualquer agência da rede.

Bradesco: canais de atendimento

O Bradesco, assim como outras instituições financeiras, aderiu ao programa Desenrola Brasil. Desse modo, disponibilizou todos os seus canais de atendimento e relacionamento para os clientes interessados em renegociar suas dívidas.

Assim, os interessados podem optar por realizar a renegociação através do Portal de renegociação no site do Bradesco. Bem como, pelos canais digitais (Mobile, Internet Banking, Fone Fácil e ATM), plataformas de parceiros ou comparecer pessoalmente a qualquer agência do banco.

Caixa Econômica: condições especiais para 13 milhões de clientes

A Caixa Econômica também participa do Desenrola Brasil e oferece condições especiais para mais de 13 milhões de clientes que possuem dívidas passíveis de negociação. Dessa forma, para iniciar o processo de renegociação, os interessados têm à disposição diversas alternativas. Tais como acessar o site da Caixa e contatar o banco pelo WhatsApp no número 0800 104 0104.

Além das opções mencionadas anteriormente, o cliente também tem a possibilidade de entrar em contato através dos seguintes números de telefone: 4004 0104 (para Capitais e regiões metropolitanas) e 0800 104 0104 (para Demais regiões). Outra alternativa é utilizar o App Caixa Tem com a opção específica para o Desenrola Brasil ou aproveitar os aplicativos disponibilizados pela Caixa.



Itaú: restritivo baixado para Débitos de até R$ 100

O Itaú está plenamente comprometido com o programa Desenrola Brasil, oferecendo descontos atrativos e condições especiais para a renegociação de dívidas, incluindo a redução de taxas de juros em até 60% para débitos em atraso.

Além disso, clientes com restrições por dívidas de até R$ 100 nos cadastros de inadimplentes e elegíveis ao Programa Desenrola terão suas restrições baixadas ao longo do mês de julho. Desse modo, para entrar em contato com o banco e iniciar o processo de renegociação, os clientes podem utilizar o WhatsApp pelo número (11) 4004 1144 ou acessar o site disponibilizado pelo Itaú.

Santander: canais de atendimento

Em resumo, o Santander é outro participante do programa Desenrola Brasil e oferece oportunidades de renegociação para seus clientes. Desse modo, os interessados em negociar suas dívidas devem ligar para o telefone 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 702 3535 (demais localidades).

Ou ainda, o cliente deve acessar o site específico para a renegociação, disponível em www.santander.com.br/renegociacao. Para essa ação, o horário de atendimento é de segunda a sexta, das 08h às 21h, e aos sábados, das 09h às 16h.

C6 Bank: atendimento para renegociação

O C6 Bank também se uniu ao Desenrola Brasil e já disponibiliza canais de atendimento para que seus clientes possam solicitar a renegociação de suas dívidas. Dessa maneira, os clientes interessados podem realizar esse processo pelos canais de atendimento disponibilizados pelo banco. Aproveite o Desenrola e quite suas dúvidas, reavendo o seu poder de compra.