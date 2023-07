Saiba como aproveitar sua conta e GANHAR DINHEIRO

O PicPay é uma carteira digital que oferece diversas oportunidades para ganhar dinheiro através do aplicativo. Seja indicando amigos, pagando boletos, contas de água e luz, comprando em sites parceiros ou em estabelecimentos credenciados, o PicPay oferece benefícios e cashback para seus usuários.

Neste artigo, vamos explorar todas essas opções e mostrar como você pode aproveitar ao máximo o PicPay para aumentar sua renda.

Indicar Amigos e Ganhar Dinheiro

Uma das maneiras mais simples de ganhar dinheiro com o PicPay é através do programa de indicação. Se você é cliente PicPay, pode indicar a carteira digital para amigos que ainda não a utilizam e garantir uma bonificação em dinheiro. Veja como funciona:

Abra o aplicativo do PicPay. No campo de busca, procure por “Convide e Ganhe”. Copie o código promocional ou compartilhe pelas redes sociais.

Quando seu amigo baixar o app, criar uma conta e inserir o código promocional compartilhado, ambos podem receber um crédito de R$10 na carteira digital. Para que isso aconteça, é necessário que o novo usuário faça um pagamento com cartão de crédito no valor mínimo de R$20 em um período de 7 dias após a aplicação do cupom.

Pagando Boletos e Recebendo Cashback

O PicPay oferece a possibilidade de ganhar dinheiro pagando boletos e outras contas. O aplicativo possui parcerias com empresas, bancos, governos e prefeituras, o que permite o pagamento de praticamente qualquer boleto através do PicPay. É importante ressaltar que o cashback no pagamento de boletos não é recorrente, mas o aplicativo envia notificações informando a disponibilidade de cupons promocionais com cashback para pagamentos.

Pagando Contas de Água ou Luz com Cashback

Além dos boletos, o PicPay também possui parcerias com empresas fornecedoras de serviços como água e luz, como EDP, Light e Águas do Brasil. Ao realizar o pagamento dessas contas pela primeira vez com o PicPay, através do cartão de crédito, é possível receber cashback de até 40%, limitado a um valor específico.



Compras em Sites Parceiros na PicPay Store

Outra forma de conseguir dinheiro de volta com o PicPay é fazendo compras em sites parceiros da carteira digital. A PicPay Store conta com diversos parceiros, como marketplaces, lojas de jogos para celular, aplicativos de delivery, serviços de streaming, entre outros.

Ao acessar a PicPay Store pelo aplicativo e escolher a loja desejada, é possível ganhar até 15% do valor pago em compras. O valor devolvido varia de acordo com cada campanha e é ativado através de um link identificado, que direciona o usuário ao site do parceiro.

Estabelecimentos Credenciados no PicPay

Se você prefere comprar em lojas e estabelecimentos físicos, o PicPay também oferece cashback em postos de combustíveis, farmácias, supermercados e outros estabelecimentos credenciados.

Para saber quais são os estabelecimentos próximos a você, basta acessar o mapa da região dentro do aplicativo. Clique em “Pagar” e depois em “Locais próximos” para encontrar os estabelecimentos credenciados.

Segurança e Comodidade

Além de oferecer diversas oportunidades para ganhar dinheiro, o PicPay também se preocupa com a segurança e comodidade dos seus usuários. O aplicativo utiliza criptografia de ponta a ponta para garantir a proteção dos dados e permite o pagamento de forma rápida e fácil, sem a necessidade de digitar os dados do cartão em todas as transações.

Ademais, o PicPay é uma excelente opção para quem deseja ganhar dinheiro e aproveitar benefícios através de uma carteira digital. Através do programa de indicação, pagamentos de boletos, contas de água e luz, compras em sites parceiros e em estabelecimentos credenciados, é possível aumentar sua renda de forma simples e segura.

Aproveite todas as oportunidades oferecidas pelo PicPay e comece a ganhar dinheiro agora mesmo!