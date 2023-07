SAIBA como colocar uma música no STATUS do Whatsapp com este GUIA PRÁTICO

O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo, com milhões de usuários ativos diariamente. Uma das funcionalidades mais desejadas pelos usuários é a capacidade de adicionar música no Status do WhatsApp, assim como é possível fazer nos Stories do Instagram e do Facebook.

Embora o WhatsApp não possua um recurso nativo para adicionar música, existem algumas maneiras simples de contornar essa limitação. Neste guia completo, vamos explorar quatro métodos diferentes para colocar música no Status do WhatsApp.

1. Como Inserir Música no Clipe com o CapCut e Postar no Status

O CapCut é um aplicativo de edição de vídeo bastante popular que permite adicionar música aos clipes. Para começar, abra o CapCut e selecione “Novo projeto”. Em seguida, escolha o clipe ao qual deseja adicionar música.

Toque em “Selecionar” e, em seguida, em “Áudio”. Selecione a opção “Sons” e escolha a música desejada. Você pode usar uma música disponível no aplicativo ou uma faixa baixada no seu celular. Após fazer a seleção, clique em “+” para finalizar.

Para ajustar a música ao vídeo, basta arrastar a faixa para a esquerda ou direita. Quando estiver satisfeito com o resultado, clique em exportar. Em seguida, escolha o WhatsApp como destino e compartilhe o vídeo no seu Status.

2. Como Gravar um Vídeo com o Celular Tocando Música

Se você não deseja usar um aplicativo de edição de vídeo, pode simplesmente gravar um vídeo com o seu celular tocando música. Para fazer isso, abra o player de música de sua escolha, como o Spotify, e inicie a reprodução da música desejada. Em seguida, abra o aplicativo do WhatsApp e toque em “Status”. Toque no ícone da câmera no canto superior esquerdo da tela. Pressione o botão de gravação e segure-o até gravar a parte da música que deseja compartilhar.

Para finalizar a gravação, solte o botão. Em seguida, toque no ícone de seta para postar o vídeo com a música no seu Status do WhatsApp.

3. Como Gravar a Tela do Celular Tocando Música no Spotify

Outra maneira de adicionar música ao Status do WhatsApp é gravar a tela do seu celular enquanto toca música em um aplicativo como o Spotify. Para começar, abra o Spotify e selecione a música desejada. Em seguida, inicie a reprodução da música. Agora, abra o Status do WhatsApp e toque no ícone da câmera.

Uma barra de atalho da sua galeria de imagens será exibida na parte inferior do aplicativo. Selecione o vídeo que gravou para iniciar a postagem. Você pode cortar partes indesejadas do vídeo arrastando as flechas da parte amarela.

Ao finalizar a edição, toque na seta azul no canto inferior direito da tela para postar o vídeo com a música no seu Status do WhatsApp.



4. Como Colocar Música na Foto do Status do WhatsApp

Se você deseja adicionar música a uma foto no Status do WhatsApp, pode recorrer a aplicativos de edição de vídeo, como o InShot. Abra o InShot e selecione a opção “Video”. Escolha a imagem que deseja usar e abra-a na página de edição do InShot. Em seguida, clique em “Música”. Pressione “Canções” e selecione uma das músicas sugeridas pelo aplicativo. Ouça a música para ter certeza de que é a escolha certa e, em seguida, clique no ícone de download para transferir a música para o aplicativo. Toque em “Usar” para adicionar a música à tela de edição.

Você pode ajustar o início do arquivo, cortar partes indesejadas e definir a duração da música. Finalize a edição e salve o vídeo na biblioteca do seu celular. Em seguida, abra o Status do WhatsApp, toque no ícone da câmera e selecione o vídeo que criou com o InShot. Faça as edições adicionais desejadas e, por fim, clique na seta para publicar o vídeo com a música no seu Status do WhatsApp.

Agora que você conhece esses quatro métodos diferentes, você pode adicionar música ao seu Status do WhatsApp de forma criativa e personalizada. Experimente cada um deles e escolha o que melhor se adequa ao seu estilo. Divirta-se compartilhando suas músicas favoritas com seus amigos e familiares no WhatsApp!