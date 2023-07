Saiba como consultar os dados pelo aplicativo

A Carteira de Trabalho e Previdência Social é um documento obrigatório para a prestação de serviço profissional no Brasil, e contém as assinaturas e carimbos da empresa que contrata o trabalhador, garantindo os direitos no ambiente de trabalho.

Nos dias atuais, o trabalhador pode ter acesso a sua Carteira de Trabalho de maneira digital, através de um aplicativo de celular ou no computador. Isso facilita a vida tanto do cidadão quanto das empresas contratantes, excluindo a necessidade de carregar o documento em papel. Sendo assim, confira a seguir como consultar a Carteira de Trabalho digital pelo aplicativo do celular:

Primeiro, abra o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital pelo celular, que está disponível para Android e iOS;

Em seguida, insira o número do CPF para iniciar o login no app;

Confirme clicando no botão azul “Continuar”;

Agora, informe a senha correta e toque na opção “Entrar” para efetuar o login;

Na página inicial, clique na seta que aparece logo abaixo do nome para acessar os dados pessoais, como nome completo, CPF, nome dos pais, entre outros;

Em seguida, também é possível acessar os dados dos contratos de trabalho antigos e atuais, assim como enviar a carteira de trabalho para um contato de maneira digital;

Por fim, outras informações podem ser acessadas pelo aplicativo. Para isso, toque no botão com três barras no canto inferior direito da tela, que irá abrir uma página mostrando, por exemplo, os benefícios sociais recebidos naquele CPF.

É importante destacar que a Carteira de Trabalho impressa possui informações específicas, como o número do PIS/PASEP, enquanto a versão digital conta apenas com o CPF do trabalhador. Isso ocorre, pois o governo federal quis facilitar o acesso das empresas aos dados, para também facilitar as contratações.

Como obter a Carteira de Trabalho Digital

Qualquer pessoa no Brasil que possua inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) pode utilizar este serviço. No entanto, os trabalhadores que são contratados por órgãos públicos ou organismos internacionais ainda necessitam da Carteira de Trabalho em sua versão impressa no papel.

Para obter a Carteira de Trabalho Digital, o trabalhador precisa, primeiro, de uma conta na plataforma Gov.br. Para isso, basta realizar um breve cadastro fornecendo o CPF, sendo que o processo é de realização imediata.

A conta Gov.br nada mais é do que um meio de acesso digital para os servidores públicos digitais. Além disso, a conta garante que o governo saiba exatamente cada cidadão que acessa os seus serviços digitais.



Para emitir a Carteira de Trabalho Digital, alguns documentos também são exigidos. Sendo assim, serão necessários o CPF, um documento oficial com foto e um comprovante de residência com CEP.

Vantagens

A Carteira de Trabalho Digital traz consigo uma série de vantagens ao trabalhador. Primeiramente, ela exclui a necessidade de ficar carregando o documento físico impresso, diminuindo o risco de perdas e furtos, também facilitando o acesso às informações trabalhistas e previdenciárias do trabalhador.

Além disso, a Carteira de Trabalho Digital também traz a possibilidade de realizar solicitações de seguro-desemprego. O acompanhamento do processo pode ser feito diretamente pelo aplicativo.

Por fim, outra vantagem da Carteira de Trabalho Digital é a possibilidade de atualizar automaticamente os dados trabalhistas.