Saiba como consultar os limites no aplicativo

O Nubank, uma das principais instituições financeiras digitais do Brasil, permite que seus clientes visualizem todos os tipos de limite disponíveis em uma área específica chamada “Meus Limites”. A partir dessa seção no aplicativo, os usuários podem controlar melhor sua situação financeira.

Entre as opções apresentadas, encontram-se o limite aprovado para o cartão principal, o limite adicional para cartões adicionais vinculados à conta, a evolução do limite ao longo do tempo e a funcionalidade “Reservar um valor”, disponível para a Função Construir Limite.

Para utilizar a seção Meus Limites no aplicativo Nubank, basta que os clientes atualizem o app para a versão mais recente. Ao acessar a área específica, todas as informações estarão disponíveis de forma organizada.

Conheça as principais modalidades de limite do banco digital

O Nubank, instituição financeira digital pioneira no Brasil, oferece aos seus clientes diversos tipos de limites para facilitar as compras e pagamentos. Neste artigo buscamos explicar como funcionam os principais limites disponíveis com base nas informações fornecidas pela empresa:

Limite Aprovado no Cartão de Crédito: O “limite aprovado” (anteriormente conhecido como “pré-aprovado”) é o valor máximo que um cliente pode utilizar em compras a crédito com o seu cartão. Esse valor é estabelecido pelo Nubank com base na capacidade de pagamento do cliente, ou seja, a análise de risco leva em conta sua renda, histórico de crédito e outros fatores relevantes.

Limite para Boleto no Crédito e Pix no Crédito: Esse limite é exclusivamente destinado a pagar boletos e realizar transações via PIX utilizando o crédito do cartão. Dessa forma, o cliente pode quitar contas e realizar transferências sem comprometer o limite do Nubank .

. O NuPay é uma solução de pagamento oferecida pelo Nubank, permitindo aos clientes efetuarem compras online através de débito e crédito. O NuPay pode disponibilizar limites extras e pontuais para compras online, oferecendo uma alternativa aos limites do cartão de crédito.

Com a variedade de limites disponíveis, o Nubank busca oferecer maior flexibilidade e conveniência aos seus clientes, permitindo que eles façam compras e pagamentos de forma segura e descomplicada. Vale ressaltar que os limites são estabelecidos com base na análise individual de cada cliente, visando proporcionar uma experiência personalizada e adaptada às necessidades financeiras de cada um.

Reservar limite no Nubank

O Nubank oferece uma opção inovadora para seus clientes, conhecida como “Reserva de Limite”, como parte da Função para Construir Limite. Optando por essa modalidade, o cliente tem a possibilidade de ter um cartão de crédito sem um limite pré-aprovado.

Para liberar o limite de crédito e poder utilizá-lo, basta realizar uma reserva de valor na conta do Nubank, por meio da opção “Reservar como limite” disponível no aplicativo.

O funcionamento é simples: o cliente decide o valor que deseja ter disponível para uso no crédito, e esse valor é reservado na conta. Imediatamente, o mesmo montante é liberado para uso como limite no cartão de crédito. Por exemplo, se o cliente reservar R$ 200, esse valor fica disponível para ser utilizado em compras a crédito.

A reserva de limite oferece flexibilidade, permitindo ao cliente definir o montante exato que deseja utilizar em suas compras no crédito do Nubank. Mais informações sobre o serviço podem ser obtidas nos canais oficiais do banco digital.



