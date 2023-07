Saiba como descobrir o número PIS para verificar seu saldo do FGTS

O PIS (Programa de Integração Social) é uma identificação crucial que lhe permite acessar uma série de benefícios trabalhistas, incluindo o abono salarial. Por meio desse número, os sistemas governamentais conseguem identificar e conceder os pagamentos aos quais você tem direito. Neste artigo, você aprenderá como encontrar o seu número do PIS e como utilizá-lo para verificar os valores a receber em 2023.

Não sei o número do PIS, como consultá-lo?

Existem diferentes meios para consultar o número do PIS. Geralmente, o PIS é o mesmo que o NIT e o NIS, sendo assim, basta buscá-lo na carteira de trabalho ou na folha do Cadastro Único, caso seja registrado.

No entanto, também é possível verificar o número pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital (CTD) ou pelo site Meu INSS. Veja como realizar os procedimentos a seguir.

Localizando o Número do PIS

Existem diversos meios pelos quais você pode descobrir o seu número do PIS. Aqui estão oito canais que fornecem essa informação:

Telefone do INSS: Ligue para o número 135, forneça o seu CPF e selecione a opção 3 do menu eletrônico. Confirme suas informações pessoais para ouvir o número do PIS. Telefone da Caixa: Ligue para o número 0800 726 0207 para obter o seu número do PIS. App Carteira de Trabalho Digital: No menu, escolha “contratos”. Ao clicar no “+”, você poderá ver informações como o seu número do PIS. App FGTS: Acesse a opção “endereço e dados pessoais” para encontrar o seu número do PIS. App Caixa Trabalhador: Selecione “Meu NIS”. Esse número é o mesmo que o seu PIS. Carteira de Trabalho: No documento físico, procure pela opção “Número do NIS ou NIT”. Esse é o seu número do PIS. Meu INSS: Na opção “Meu cadastro”, procure por “Número do PIS/ NIS / NIT”.

Quem Tem Direito ao Abono Salarial em 2023?

Para que novos grupos sejam incluídos no abono salarial de 2023, o Ministério do Trabalho deve reconhecer o número do PIS dos trabalhadores. O PIS identifica aqueles que trabalham no setor privado, enquanto o PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) identifica os funcionários públicos.

Tem direito ao benefício em 2023 quem:



Trabalhou por pelo menos 30 dias com carteira assinada em 2021.

Recebeu no máximo dois salários mínimos por mês.

Emitiu o PIS/PASEP há cinco anos.

Foi incluído na declaração de RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) enviada pela empresa.

Saber o seu número do PIS é o primeiro passo para ter acesso a uma série de benefícios trabalhistas. Com ele, você poderá verificar os valores a receber em 2023 e planejar o seu futuro financeiro. Lembre-se de que existem vários canais disponíveis para você verificar o seu número do PIS, então não hesite em utilizá-los quando necessário.